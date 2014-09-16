به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی ظهر سه شنبه در این یادواره با اشاره به سلامتی رهبری معظم انقلاب اظهارداشت: بندگان صالح خدا هم سلامتی، هم بیماری و هم شفایشان نعمت است و در جریان بیماری رهبر معظم انقلاب، با تدبیر ایشان برای رفتن به بیمارستان، تمامی رسانه های خبری دنیا مات و مبهوت ماندند.

امام جمعه ری ادامه داد: در این رسانه های گفته شد که رهبری ایران به تمامی سیاستمداران دنیا یاد دادند که باید چگونه ملت ها را آرام نگه داشته و نگذاشت هیچ نگرانی در ملت به وجود بیاید.

وی افزود: این رسانه ها همگی به این موضوع اذعان داشتند که رهبری ایران محبوبیتش بیش از یک رهبر سیاسی و مذهبی است و وی در دل مردم نفوذ کرده و دارای محبوبیت بالایی در بین آن ها است.

شاهچراغی با اشاره به برگزاری یادواره شهدا در تبریز گفت: یکی از سنت های حسنه ای و بسیار خوبی که پس از دوران دفاع مقدس در کشور رایج شد، همین یادواره های شهدا است که امیدواریم هرکس مبتکر این طرح بوده خداوند به وی جزای خیر بدهد.

وی با بیان اینکه این یادواره ها، تجلیل از شهدا و فداکاری ها و رشادت ها آنان است، گفت: نباید فراموش کنیم که در سایه برگزاری این یادواره ها چه خصوصیاتی را به دست آوردیم و چه شناختی نسبت به شهدای والا مقام به دست آوردیم.

امام جمعه شهرری ادامه داد: این یادواره ها فرصتی برای پیمان مجدد با شهدا بوده و می توانیم پیام های شهدا را در این مجالس به خوبی فرا گرفته و آن ها را به عنوان الگو و چراغ راه خود قرار دهیم.

وی با اشاره به سخنان رهبری در دیدار با خانواده شهدای قم گفت: ایشان در این دیدار به خانواده های شهدا و جانبازان گفتند که باید به فرزندان خود افتخار کنید که همچون سدی در برابر هجوم بیگانگان ظاهر شدند و اگر این شهیدان نبودند هم اکنون کشور جولانگاه آمریکائی ها بود.

شاهچراغی ادامه داد: اگر به کشورهایی همچون عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و هرج و مرج این کشورها دقت کنیم می توانم ارزش خون شهدا را به خوبی درک کنیم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که فرهنگ شهادت در کشور موجود است، دشمن به هیچ وجه قدرت نفوذ در کشور ما را نخواهد داشت، گفت: بترسیم از روزی که فرهنگ شهادت از کشور ما رخت ببندد.

امام جمعه ری ادامه داد: هم اکنون بیگانگان با تمام تلاش خود در پی متزلزل کردن عقاید نسل کنونی کشور بوده و چند صد رسانه خارجی بر روی خانواده ها و جوانان کار می کنند تا آن ها را از این فرهنگ شهادت جدا کنند .

وی با تاکید بر توجه ویژه به وصیت نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: در وصیت نامه شهدا به سه امر توجه ویژه ای شده است که نکته اول اشاره شده در این وصیت جهاد در راه اسلام است زیرا تمامی رزمندگان جان و مال خود را به خاطر اسلام به خطر انداختند.

شاهچراغی ادامه داد: دومین نکته نیز دفاع از ولایت و رهبری است که بارها مورد تاکید شهیدان قرار گرفته است زیرا اگر امروز در کشور امنیت داریم همگی در سایه ولایت فقیه است.

وی افزود: سومین نکته مورد تاکید شهیدان نیز مقاومت و ایستادگی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.

امام جمعه ری همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه جوانان به سرزمین نور گفت: نباید از اردوی راهیان نور نیز غافل شویم زیر جوانان با حضور در چنین موقعیت هایی می توانند بر میزان ایمان خود بیفزایند.

وی ادامه داد: خانواده شهدا باید نسبت به ثبت و ضبط خاطرات شهدا وارد عمل شوند، با وجود اینکه در این زمینه کتاب هایی نوشته شده اما به هیچ وجه کافی نیست و باید مسئولان فرهنگی در این عرصه تلاش بیشتری بکنند.

درپی شناساندن نقاط طلایی تبریز در هفته نکوداشت هستیم

حجت الاسلام حمیدی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تبریز گفت: هفته نکوداشت اتفاق مهمی است که برای اولین بار در تبریز برگزار شده و تلاش همکاران در این است که تمامی داشته ها، هویت دینی، تاریخی و مفاخر و مشاهیر خود را به همگان بشناسانیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ادامه داد: مردم تبریز به داشتن روحیه عاشورایی معروف بوده و سعی در شناساندن این روحیه و همچنین آداب و رسوم مردم داریم.

وی افزود: به دنبال این امر هستیم که نقاط طلایی تبریز را به عنوان سرمایه عظیم به نسل حاضر آینده انتقال دهیم.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به عالم خیز بودن شهر تبریز در طول تاریخ نیز گفت: مراجع بزرگی در این شهر تربیت و بزرگ شده و به نهایت بندگی رسیده اند و این شهر مفتخر به شهدای محراب است.

وی ادامه داد: مردم این شهر همواره در مواقع حساس کشور حاضر بوده و نقش مردم تبریزی در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بی بدیل است که در پی شناساندن این نقش ها به تمامی مردم کشور و جهان هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز با اشاره به شعار این هفته مبنی بر " تبریز فیروزه جهان اسلام" گفت: رسیدن به این شعار افق هدف ما است تا در 1404 به آن برسیم و با توجه به اسناد تدوین شده تبریز را به عنوان فیروزه و نماد معنویت جهان اسلام تبدیل کنیم.

وی همچنین ادامه داد: هرچند درکنار کارهای فرهنگی بزرگی که در شهر تبریز به راه انداخته شده، طرح های عمرانی بی شماری نیز در سطح شهر اجرایی می شود و به این ترتیب تبریز را از تمامی جهات به فیروزه جهان اسلام تبدیل خواهیم کرد.

حمیدی افزود: در برگزاری هفته نکوداشت تبریز پذیرای نقدهای سازنده نیز هستیم و به طور یقین با کمک گرفتن از این نقدها می توانیم در سال های آینده شاهد بهتر برگزار شدن این برنامه باشیم.

در پایان این مراسم از خانواده های شهدا و جانبازان تبریز تجلیل به عمل آمد.