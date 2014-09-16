به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی بوکس جوانان کشور که از روز 20 شهریور در کرمانشاه آغاز شده امروز با برگزاری دیدارهای فینال به پایان می رسد. تیم توابع تهران توانسته است با اختلافی زیاد نسبت به سایر تیم های شرکت کننده عنوان قهرمانی خود پیش از دیدارهای روز فینال را قطعی کند.این تیم 3 نماینده نیز در فینال دارد.

یکی از نکات جالب این دوره از مسابقات قهرمانی بوکس جوانان،حضور 7 ملی پوش تیم ملی ب در فینال است.

در وزن 49 کیلوگرم سجاد قائدی و سجاد یونسی، در وزن 52 کیلوگرم محمد‌ کاسپور و سالار مومی‌وند، در وزن56 کیلوگرم، سجاد نجفی و سامان محرابی، در وزن 60 کیلوگرم، محمد امیدزاده و حسین شاهرخی، در وزن 64 کیلوگرم، کوروش مصطفوی و مهدی روحی زاده، در وزن 69 کیلوگرم، علیرضا ذبحی و سیامک یقینی، در وزن 75 کیلوگرم، صادق روحی و میثم قشلاقی، در وزن 81 کیلوگرم، امیر رضا شعبان‌زاده و اشکان لاریجانی ودر وزن 91 کیلوگرم، سجادناصری و علی جمالی فینالیست های این مسابقات هستند.

قائدی، کاسپور، نجفی، روحی زاده،مصطفوی،یقینی و روحی ورزشکاران عضو تیم ملی ب حاضر در رقابت های فینال هستند.