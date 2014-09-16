به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي زاده پيش از ظهر امروز در دومين مجمع سالانه بسيج فرهنگيان سالانه خوزستان كه در تالار فردوسي ناحيه يك اهواز برگزار شده بود، اظهار كرد: 54 درصد از رزمندگان دفاع مقدس دانش آموز بودند. در حقيقت در دوران دفاع مقدس 36 هزار دانش آموز شهید و پنج هزار معلم شهید داشتیم.

وي افزود: به روایت تاریخ، دانش آموزان و معلمان كشور همواره تاریخ ساز و جریان ساز بوده و نقش بسیار موثری در تغییر ساختارهای فکری و فرهنگی بر عهده داشتند.



مديركل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: کلید واژه همه این نشست ها، جلسات و تلاش ها در شرایط فعلی تنها یک کلمه است و آن هم (دانش آموز) است. قطعا همه ما معتقد به این نکته هستیم که اگر دانش آموزان خوب و معلمان با بصیرتی داشته باشیم جامعه خوبی نيز خواهیم داشت.

تقي زاده با اشاره به اينكه کاهش تراکم آسیب های اجتماعي، فرهنگی و سیاسی نتیجه جامعه خوب است، گفت: فعاليت هاي فرهنگی ظریف، حساس و پرهزینه هستند. قدرت معنوی و فکری و فرهنگی آموزش و پرورش بالاتر از هر قدرتی مانند ارتش، نفت، صنعت و تمام منابع مالی و مادی است.

وي با تاكيد بر اينكه قدرت تعلیم، تربیت و فرهنگ بالاتر و فراتر از تمام قدرت هاست عنوان كرد: رسالت اصلی پیامبران کار فرهنگی، تعلیم و تربیت است و هر کدام متناسب با زمان و شرایط جامعه خود این کار را انجام می دادند. کار فرهنگی شرایط خاص خود را می طلبد و متناسب با آن باید حرکت کرد.

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان بيان كرد: شرایط فعلی جامعه ما بسیار حساس است. در بعضی از افراد نسل اول و دوم انقلاب نسبت به نوجوانان یک حس منفی و بدبینی ایجاد شده است.

تقي زاده يادآور شد: هجمه فرهنگی که در شرایط فعلی وجود دارد اصلا قابل مقایسه با اوایل و یا قبل از انقلاب نیست. هجمه سنگین فرهنگی و دینی را مشاهده می کنیم تهدیدها مانند گذشته، فنی ـ مهندسی و اقتصادی نبوده و بلکه فکری و فرهنگی هستند.

وي عنوان كرد: دانش آموز، معلم و به ویژه بسیجی باید در سه زمینه اسلام و مذهب تشیع، ولایت و ایران شناخت عمیق داشته باشد. این شناخت باید با معرفت عمیق همراه باشد که موجب تهعد شود. اگر شناخت عمیق نباشد شاید احساس، علاقه و عاطفه باشد ولی بدون شناخت عمیق کار ساز نیست.

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان اذعان كرد:‌ عزم ملی و مدیریت جهادی را در دفاع مقدس مشاهده کرده و مدیریت جهادی را شهید فهمیده به ما یاد داده است. اگر تمام سیاست گذاری های نرم افزاری، فکری، فرهنگی و جریانات تعلیم و تربیت ما را به کسب هویت دینی و مذهبی، فرهنگی و تاریخی هدایت کنند برای ما کافی است و دغدغه های فرهنگی رهبر رفع می شود.

تقي زاده در پايان گفت: امیدوارم با ظرفیت های بالایی که وجود دارد بتوانیم رسالت بزرگ و عظیمی که شهدا بر عهده ما گذاشتند را تداوم ببخشیم. باید با امید و نشاط فضای جامعه و آموزش و پرورش را در جهت تکامل ارزش های ملی، دینی و انقلابی هدایت کنیم.