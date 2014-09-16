به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوي، پيش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداري از دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد اظهار داشت: هم اكنون ميزان سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور هزار ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه تلاش خود را براي جذب اين سرمايه‌ها و جلب مشاركت ايرانيان مقيم خارج در توسعه و آباداني كشور به كار گرفته ايم.

وي تصريح كرد: در اين مسير همه مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي در هر بخش و حوزه اي موظف به بسترسازي براي جذب اين سرمايه‌گذاري‌ها و به مشاركت طلبيدن سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور هستند.

همه كساني كه به دنبال سرمايه گذاري مشروع هستند را نبايد زالوصفت ناميد

قشقاوي بيان كرد: نباید کسانی که به دنبال سرمایه گذاری مشروع و قانونی هستند را زالو صفت بنامیم و موجب طرد آنها از عرصه اقتصاد كشور شويم اما در عين حال بايد با فساد اقتصادی در چارچوب مقرارت نظام و کشور برخورد و از سرمایه گذاران صادق حمايت شود.

معاون كنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه تاكيد كرد: به طور قطع همه مسئولان با گردآوری اموال حرام و نامشروع مخالف هستند بر همين اساس باید براي اقتصاد پاک و سالم بیش از گذشته ارزش قائل شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سياست خارجي و شرايط ديپلماسي ايران در منطقه اظهار داشت: دولت و وزارت امور خارجه با قدرت و درايت براي تحقق اهداف نظام و منويات مقام معظم رهبري تلاش مي‌ كنند به همين دليل در حال حاضر بهترين ديپلماسي منطقه را در سياست خارجي داريم.

ايران مي تواند ائتلاف منطقه اي ايجاد كند

قشقاوي بيان كرد: كشور ايران اكنون در شرايطي است كه با قدرت‌ هاي بين‌ المللي بر سر مسائل مختلفي از جمله مسئله هسته ‌اي، جغرافياي نفوذ در كشورهايي نظير فلسطين، عراق، سوريه و ... رقابت مي‌كند و به حدي از توانايي رسيده كه مي‌ تواند ائتلاف منطقه‌ اي ايجاد كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت‌هاي موجود در استان يزد در همه عرصه ‌هاي صنعتي، كشاورزي، گردشگري و ... بيان كرد: ظرفيت‌هاي يزد در همه حوزه‌ها بايد به دنيا معرفي شود و اميدواريم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد بتواند بستري مناسب براي تعامل بازرگانان يزدي و تجار ساير كشورهاي جهان ايجاد كند.

قشقاوي با اشاره به اينكه در استان يزد سالانه بالغ بر 450 ميليون دلار صادرات صورت مي‌ گيرد، تصريح كرد: به طور قطع ايجاد دفاتر نمايندگي وزارت امور خارجه مي‌تواند در توسعه تجارت خارجي نيز موثر عمل كند.

شوراي روابط خارجي در يزد تشكيل شود

معاون كنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به فعاليت‌هايي كه بايد در دفاتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان‌ها انجام شود، خواستار تشكيل شوراي روابط خارجي در اين استان شد.

وي اظهار اميدواري كرد: دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد بتواند نقطه عطفي براي معرفي چهره موفق يزد در حوزه‌هاي مختلف گردشگري، فرهنگي، هنري، صنعتي و... در تمام كشورها و سفارتخانه‌هاي آنها باشد.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم با تاكيد بر گسترش تعامل اقتصادي با خارج از كشور اظهار داشت: هر چه تعامل اقتصادي بيشتر باشد، يزد مي تواند به موفقيت هاي بيشتري در اين عرصه دست پيدا كند.

فرصت‌هاي سرمايه گذاري در يزد بايد به بهترين نحو ممكن مورد استفاده قرار گيرد

محمدصالح جوكار خاطرنشان كرد: فرصت‌هاي بسيار خوبي براي سرمايه گذاري در يزد وجود دارد كه بايد از اين فرصت ها به بهترين نحو استفاده شود.

دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد امروز با هدف تامين رفاه شهروندان و مسافران خارجی، صدور ویزا، توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رسیدگی به برخی امور مهاجران خارجی، روان‌سازی امور فعالان عرصه اقتصاد و بازرگانی، ارائه خدمات امور کنسولی و... در بلوار دانشجوي يزد راه‌اندازي شد.