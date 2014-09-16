به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر سه شنبه با حضور استاندار لرستان، معاون امور عمرانی استانداری لرستان معرفی شد.

در این مراسم طی حکمی به پیشنهاد استاندار لرستان و تایید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور محمد اصلانی به عنوان معاون جدید امور عمرانی استانداری لرستان معرفی شد.

استاندار لرستان در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مجید کیانپور معاون قبلی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: محمد اصلانی معاون جدید امور عمرانی استانداری لرستان دارای سابقه خوبی در حوزه عمرانی هستند.

هوشنگ بازوند ادامه داد: با توجه به اینکه من در حوزه عمرانی فعالیت کرده ام می توانم فعالیت مدیران مختلف را در این حوزه رصد کنم که محمد اصلانی با سابقه فعالیت در حوزه مدیر کلی نوسازی مدارس، راه و شهرسازی و معاونت در یک شرکت گردشگری سوابق خوبی در این زمینه دارد و می تواند چالشهای پیش روی ما را در این حوزه برطرف کند.

وی خواستار همکاری دستگاههای مختلف استان با معاونت جدید امور عمرانی استانداری لرستان شد.

بنا بر این گزارش، محمد اصلانی معاون جدید امور عمرانی استانداری لرستان دارای 25 سال سابقه کار در حوزه های عمران و شهرسازی، مدیر کل نوسازی مدارس استان های تهران، همدان و ... بوده و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه تهران است.

بنا بر این گزارش، در این مراسم از تلاشها و اقدامات مجید کیانپور معاون قبلی امور عمرانی استانداری لرستان تقدیر شد.

