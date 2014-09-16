به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه امام علی(ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نهضت ماندگار بهزیستی گفت: این طرح در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و افزایش ضریب نفوذ خدمات بهزیستی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح اشاره شده در ابتدای به صورت پایلوت در استان البرز آغاز شده است ضمن اینکه زیرساخت‌های این طرح برای توسعه در سراسر کشور آماده شده است.

هاشمی گفت: در طرح نهضت ماندگار بهزیستی خیرین و خانواده‌ها می‌توانند تمام یا بخشی از یارانه خود را به مددجویان بهزیستی اختصاص دهند.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: اولویتهای بیست‌گانه‌ای برای طرح نهضت ماندگار بهزیستی در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به توسعه مراکز نگهداری، موضوعات معیشتی و تجهیزات کمک‌توانبخشی اشاره کرد.

وی در ادامه به توزیع 85 هزار پکیج آموزشی به فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: تا دو هفته آینده این پکیج‌ها که اختصاص دارد به لوازم‌التحریر در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش قرار می‌گیرد.

هاشمی گفت: 32 هزار دانشجو تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد 16 هزار معلول و 16 هزار نفر نیز از فرزندان تحت پوشش بهزیستی هستند.

وی تصریح کرد: در سال جاری بیش از 35 میلیارد تومان برای دانشجویان و دانش‌آموزان تخصیص داده شده است.