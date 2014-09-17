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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

فرشاد در گفتگو با مهر:

تله فیلم "ارباب دنده ها" در تبریز تولید می شود

تله فیلم "ارباب دنده ها" در تبریز تولید می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: نویسنده و کارگردان تله فیلم "ارباب دنده ها" از تولید این تله فیلم در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم فرشاد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تله فیلم با حضور هنرمندان تلویزیون ایران در مهر ماه امسال در تبریز تولید خواهد شد.  

وی افزود: تله فیلم ارباب دنده ها با بازی سحر قریشی، شاهرخ استخری، شهین تسلیمی، امیر غفار منش، افسانه پاک رو، بهزاد رحیم خانی و همچنین با حضور برخی از هنرمندان تبریزی ساخته می شود.

نویسنده و کارگردان تله فیلم "ارباب دنده ها" با اشاره به موضوع داستان افزود:  ارباب دنده ها تله فیلمی با مضمون طنز و کمدی است و داستان پسری به اسم بابک را روایت می کند که با مادر و شش خواهر دم بختش زندگی می کند و با آمدن دختری به اسم سولماز زندگی نا آرام بابک آشفته تر می شود.

فرشاد با اشاره به هزینه برآورده شده برای تولید تله فیلم "ارباب دنده ها" ادامه داد: برای تولید این تله فیلم دو میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تعداد بازیگران تله فیلم "ارباب دنده ها" گفت: در این تله فیلم حدود 60 بازیگر ایفای نقش می کنند که شش نفر آنها از تهران هستند.

فرشاد خاطرنشان کرد: رویا برزگر و کریم فرشاد تهیه کننده تله فیلم ارباب دنده ها و محمد رضایی مدیر تولید، میثم هنرور برنامه ریز، حمید مهر افروز مدیر تصویر برداری، رضا اکبر زاده صدا بردار، هانی گلشاهی طراح گریم و ناصر فرشاد و هادی آغشلویی در بخش تدوین از عوامل این تله فیلم هستند. 

کد مطلب 2371548

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