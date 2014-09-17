تله فیلم "ارباب دنده ها" در تبریز تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم فرشاد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تله فیلم با حضور هنرمندان تلویزیون ایران در مهر ماه امسال در تبریز تولید خواهد شد.

وی افزود: تله فیلم ارباب دنده ها با بازی سحر قریشی، شاهرخ استخری، شهین تسلیمی، امیر غفار منش، افسانه پاک رو، بهزاد رحیم خانی و همچنین با حضور برخی از هنرمندان تبریزی ساخته می شود.

نویسنده و کارگردان تله فیلم "ارباب دنده ها" با اشاره به موضوع داستان افزود: ارباب دنده ها تله فیلمی با مضمون طنز و کمدی است و داستان پسری به اسم بابک را روایت می کند که با مادر و شش خواهر دم بختش زندگی می کند و با آمدن دختری به اسم سولماز زندگی نا آرام بابک آشفته تر می شود.

فرشاد با اشاره به هزینه برآورده شده برای تولید تله فیلم "ارباب دنده ها" ادامه داد: برای تولید این تله فیلم دو میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تعداد بازیگران تله فیلم "ارباب دنده ها" گفت: در این تله فیلم حدود 60 بازیگر ایفای نقش می کنند که شش نفر آنها از تهران هستند.

فرشاد خاطرنشان کرد: رویا برزگر و کریم فرشاد تهیه کننده تله فیلم ارباب دنده ها و محمد رضایی مدیر تولید، میثم هنرور برنامه ریز، حمید مهر افروز مدیر تصویر برداری، رضا اکبر زاده صدا بردار، هانی گلشاهی طراح گریم و ناصر فرشاد و هادی آغشلویی در بخش تدوین از عوامل این تله فیلم هستند.