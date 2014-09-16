به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی ظهر امروز در کارگروه تخصصی تحول اداری استان کرمانشاه که در محل شرکت گاز این استان برگزار شد، اظهار داشت: عدم وجود اعتبار کافی توجیه مناسبی برای اجرا نشدن تحول اداری در دستگاه های استان کرمانشاه نیست.

وی ادامه داد: حتی اگر هیچ اعتباری نباشد از امکانات موجود از جمله نیروی انسانی کافی در ادارات می توان برای اجرای بسیاری از طرح ها کمک گرفت. ضمن اینکه بازده اجرای این برنامه ها در آینده صرفه جویی های بسیاری را برای اعتبارات به دنبال خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: فرآیند های مهندسی مجدد در ادارات می تواند با کمک گرفتن از متخصصین دانشگاهی و پژوهش های آنها در این عرصه انجام شود.

رضایی بابادی تصریح کرد: به هر نحوی که شده باید سیستم مدیریت و اداره امور از شکل سنتی خارج شده و با اجرای برنامه هایی مثل دولت الکترونیک به دنبال ایجاد یک سرعت و شتاب در برنامه های دستگاه های استان باشیم.

وی افزود: همه دستگاه ها باید در این مورد کمک کنند و رسانه ها نیز در این حوزه با محوریت صدا و سیما می توانند بسیار نقش آفرین باشند.

رضایی تصریح کرد: امروز بسیاری از پژوهش های مفید انجام می شود اما متاسفانه در گوشه کتابخانه ها می ماند و در اجرا به کار گرفته نمی شود. بنا براین باید به تجاری شدن نتیجه پژوهش ها توجه کرد و برای رسیدن به نقطه مطلوب متوقف نشد.

استاندار کرمانشاه در پایان هزینه برای ایجاد تحول در نظام اداری را یک سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: از همه امکانات در این راستا باید بهره جست.