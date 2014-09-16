به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد ناظر در حاشیه بازدید از روند ساخت مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس استان قم گفت: در بازدیدهای دوره‌ای که از مراکز فرهنگی دفاع مقدس در استان‌های کشور انجام شده، به فراخور حال و هوای آن موزه و آن استان، تصمیماتی اتخاذ گردیده است.

وی با بیان اینکه موزه‌ها به لحاظ کارکرد، تعابیر گوناگونی از جمله موزه، باغ موزه و یا پارک موزه دارند، ابراز کرد: در بنیاد حفظ آثار، موزه به مرکز فرهنگی دفاع مقدس تعبیر می‌شود.

معاون مهندسی و امور یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: در برخی استان‌ها از فضای روباز موجود جهت استقرار، ساخت و نمایش آثار واقعی باقیمانده از جنگ استفاده می‌کنند که مجموعه باغ موزه دفاع مقدس را تشکیل می‌دهد، ضمن آنکه در گالری‌ها نیز علاوه بر آن، اقدامات محتوایی به شکل نرم افزار و دیجیتال هم در راستای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس صورت می‌گیرد.

ناظر در بخش دیگری از این گفتگو به اهمیت ورود فناوری دیجیتال در مراکز فرهنگی دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: روز به روز ضرورت استفاده از این فناوری در موزه‌ها و مراکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور محسوس‌تر می‌گردد.

وی در خصوص علت توجه به رویکرد استفاده از فناوری دیجیتال در موزه‌ها اظهار کرد: این مراکز ارزشی نباید برای بازدید کننده و مخاطب، خسته کننده، یکنواخت و کسالت آور باشد و اساسا پویایی و نوآوری در بازگویی وقایع با حفظ اصالت و صحت آن، باعث رغبت و تمایل بیشتر مراجعین و بازدیدکنندگان می‌گردد.

معاون مهندسی و امور یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایجاد ارتباط با مخاطبین جوان و نوجوان و نسل‌های آینده را ضرورت دیگری بر استفاده از فناوری دیجیتال برشمرد و اذعان کرد: مخاطبین سال‌های آینده کسانی هستند که هیچ آثاری از جنگ را ندیده و نشنیده یا نخوانده‌اند و روایت جنگ به زبان دیجیتال و نرم افزاری، نوآوری، جذابیت و انتقال فرهنگ دفاع مقدس را توامان در خود خواهد داشت.

وی با اشاره به بازدیدهای فراوانی که از برخی موزه‌های دفاع مقدس مطرح در کشور صورت می‌گیرد، افزود: علیرغم وجود محتوای پرمخاطب و موزه آرایی عالی در این مراکز، محتوای هیچیک از مراکز فرهنگی فعال دفاع مقدس در استان‌های کشور راضی کننده نیست و ما ‌‌نهایت تلاش خود را در ارتقاء محتوای آن درشان فرهنگ عاشورایی هشت سال دفاع مقدس انجام خواهیم داد.

ناظر تشکیل گروه محتوایی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را اقدامی مبارک و ارزشمند خواند و تصریح کرد: در این گروه متخصصینی ماهر و صاحبنظر و مجرب در زمینه معماری و طراحی و هنر و... از بنیاد حضور دارند و با تشکیل جلسات منظم، کار محتوایی و ریشه‌ای در موزه‌ها را پیگیری می‌کنند.

وی با تاکید مجدد بر این نکته که محتوای موزه‌های فعال دفاع مقدس درکشور راضی کننده نیست، افزود: با تشکیل کارگروه محتوایی در بنیاد قطعا تصمیمات اساسی را در ارتقاء محتوای موزه‌ها اعمال خواهیم کرد.

تشکیل سازمان اسناد دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار

معاون مهندسی و امور یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بخش دیگری از این گفتگو به راه اندازی و تشکیل سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این مجموعه نیز همانند سازمان روحانیت، زنان، سینمایی و ادبیات موظف شده تمامی اسناد و مدارک مربوط به دفاع مقدس از حضور و نقش آفرینی نیروهای مسلح و یگان‌های رزم استان‌های کشور و مجموعه سازمان‌ها و نهاد‌ها در آن دوران را جمع آوری نماید.

ناظر در بخش پایانی گفتگو با اشاره به سفر سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب به استان قم گفت: بدلیل خاستگاه مهم قم در پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان بر راه اندازی موزه انقلاب و دفاع مقدس تاکید فرمودند که خود این موضوع، از جهت تبیین نقش روحانیت در دوران انقلاب، نقشی الگویی و محوری در کشور دارد.

وی بر حضور و نقش موثر استانداری، شهرداری، نیروهای مسلح و سایر سازمان‌ها و نهادهای استان قم در ساخت و تکمیل مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس تاکید نمود و اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله با تخصیص بودجه‌ای که پیش بینی شده، بتوانیم به نحو احسن مرکز نمونه‌ای را به جهت معرفی و تبیین یگان رزم و نقش رزمندگان عزیز استان و همچنین نقش اساسی روحانیت و زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به معرض نمایش بگذاریم.

معاون مهندسی و امور یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نقش اساسی روحانیت معظم در شکل گیری، تداوم و حصول پیروزی انقلاب را نقشی ماندگار و اساسی توصیف کرد و افزود: روحانیت همواره پیشتاز مردم عزیز بوده‌اند بخصوص وجود خیل عظیمی از شهدای عزیز روحانیت در انقلاب و دوران دفاع مقدس، سند مهمی بر این موضوع است که بایستی در مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس استان قم به طور الگویی و محوری تبیین و عرضه شود.

گفتنی است در بازدید معاون مهندسی و امور یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از روند ساخت مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس استان قم، احمد حسینی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گزارشی از روند اقدامات انجام شده و تلاش‌هایی که برای تشکیل هیئت امنا و همگرایی مسئولان اجرایی در استان صورت گرفته است، ارائه داد.

سرهنگ منزوی جانشین معاونت مهندسی بنیاد حفظ آثار نیز در این بازدید حضور داشت.