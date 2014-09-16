به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي اكبر سياري با بيان اينكه مصرف سيگار عامل تهدید كننده سلامت است، گفت: مصرف دخانيات باعث ابتلاي فرد به بيماري سرطان، بيماري مزمن تنفسي و ريوي، فشارخون، سكته مغزي و قلبي مي‌شود، كه مرگ ناشي از اين بيماري‌ها قابل پيشگيري است يعني با ترك دخانيات اعم از سيگار و قليان مي‌توان از ابتلا به اين بيماري جلوگيري كرد.

وی خاطرنشان کرد: با افزايش قيمت مواد دخاني، اطلاع‌رساني و توانمندسازي مردم، ايجاد محدوديت قانوني در اماكن عمومي براي افراد سيگاري و مصرف كننده قليان و محدوديت تبليغات مي‌توان از مصرف دخانيات در كشور جلوگيري كرد.

معاون وزیر بهداشت با بيان اينكه توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان دخانيات با استفاده از ابزارهاي متفاوت، افراد مختلف جامعه از جمله جوانان را تحت تأثير قرار مي‌دهند، گفت: ما بايد از طريق دانشگاه‌ها، مدارس، مراكز تحقيقاتي و حوزه‌هاي علميه بر روي جوانان و افراد جامعه تأثير گذاشته و با اطلاع‌رساني گسترده و بكارگيري راهكارهاي مناسب مصرف سيگار در كشور را كاهش دهيم.

سياري با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری از مصرف دخانیات گفت: با اطلاع رسانی گسترده و پیشگیری از مصرف دخانیات از مرگ سالانه 11 هزار نفر بر اثر مصرف دخانيات و ابتلاي هزاران نفر به آسم، سل مقاوم و بيماري‌هاي تنفسي پيشگيري خواهد شد.

نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات به ریاست وزیر بهداشت، روز پنج شنبه 27 شهریور ماه جاری در وزارت بهداشت برگزار می شود.