به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان در سمینار یک روزه نایب رئیسان بانوان فوتبال ایران اظهار کرد: ما در بخش پزشکی هیچ تفاوتی برای آقایان و بانوان نداریم و باید در تمامی بخش‌ها، فعالیت‌هایی که اعلام می‌شود را به طور کامل انجام دهند.

وی افزود: معاینات پیش از فصل بازیکنان باید در باشگاه‌ها انجام شود. اگر در بخش بانوان این امر صورت نمی‌گیرد باید با شروع فصل جدید خود، این موضوع را در دستور کاری خود قرار دهید، در غیر اینصورت و عدم انجام معاینات پیش از فصل، باشگاهتان متخلف است.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ادامه یادآور شد: انجام معاینات پیش از فصل بسیار مهم است و امیدوارم با در نظرگرفتن اهمیت این موضوع، شما نواب رئیس در هیات‌ها و باشگاهتان برنامه مربوط به این امر را انجام دهید.

وی درباره اهمیت فرم پزشکی و تکمیل کردن آن توسط ورزشکار و در نهایت تائید توسط پزشک متخصص گفت: در حوزه تعیین جنسیت باید فرم پزشکی که در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیرد تکمیل و در نهایت توسط پزشک متخصص تایید شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کرد. ما طبق تکالیف قانونی که آیین نامه فیفا بوده و طبق مسائل اعتقادی، شرعی و باورهای دینی این موضوع را به جدیت دنبال کنیم.

رئیس کمیته پزشکی در خصوص بحث دوپینگ هم تاکید کرد: با توجه به اینکه هر باشگاهی باید اتاق کنترل دوپینگ داشته و مجهز به وسایل باشد، متاسفانه در قسمت بانوان این امکانات وجود نداشته و امیدوارم با همکاری هیات‌های فوتبال و تجیهز اتاق دوپینگ، در بخش بانوان نیز بتوانیم بحث کنترل دوپینگ را در دستور کاری خود داشته باشیم.