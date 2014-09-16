به گزارش خبرنگار مهر، مدیر و سرمایه گذار مجتمع تجاری ستارخان ارس قبل از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این مجموعه با اشاره به واحدهای تجاری این مجموعه اظهار داشت: در این مجتمع 630 واحد تجاری در ابعاد مختلف با ده ها مجموعه خدمات رفاهی، رستوران و بخش های مختلف بر اساس متدهای روز دنیا در سه طبقه طراحی و ساخته شده است.

بهروز کارگر قناتی اضافه کرد: واحدهای تجاری این مجتمع در متراژهای مختلف است و 10 واحد فست فود به متراژ دو هزار متر مربع، رستوران های مجلل در طبقه فوقانی به متراژ دو هزار مترمربع و پارکینگ با ظرفیت 700 خودرو تعبیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به خصوص در تولید، صنعت، گردشگری و تجارت است.

کارگر قناتی همچنین در ادامه گفت: ارس منطقه ای موفق در حوزه های اقتصادی بوده و از حیث ظرفیت های گردشگری منطقه ای مستعد برای سرمایه گذاری می باشد.