به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران دايره مبارزه با مواد مخدر پليس راه آهن قم حين كنترل مسافران خروجي قطار بندر عباس - تهران كه در ايستگاه محمديه قصد پياده شدن را داشتند، با استفاده از فن چهره زني به يكي از آنها مظنون شده كه با رعايت حقوق شهروندي وي را جهت بررسي موضوع به گيت پليس هدايت كردند.

با توجه به حالات جسماني و ظاهري وي مأموران كه به حمل مواد مخدر با استفاده از روش بلعيدن مظنون بودند، پس از مراقبتهاي ويژه در بيمارستان، تعداد 266 بسته مواد مخدر به وزن دو کیلو 70 گرم ترياک آب بندي شده را از معده وي خارج كردند.

در پي اعلام اين خبر، متهم جهت فرار از چنگال قانون مبلغ 50 هزار تومان به عنوان رشوه پيشنهاد کرد که ماموران با صحت عمل مبلغ پيشنهادي را ضميمه پرونده كردند.

متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم شد.