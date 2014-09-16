به گزارش خبرگزاری مهر، سردار صفوه الله امام وردی محمدي در رابطه با جزئيات اين کلاهبرداري گفت: فردي با مراجعه به پليس آگاهي استان اظهار داشت چند ماه پيش مردي که ادعا مي کرد نمايندگي يک شرکت توليد سيستم هاي گرمايشي را دارد با صحبت هايش اعتمادش را براي سرمايه گذاري در زمينه فروش سيستم هاي گرمايشي جلب کرده و در مجموع هفت ميليارد ريال جمع آوري و در ازاي گرفتن چک و سفته به آن مرد تحويل داده است.

فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي با اشاره به اينکه شاکيان بعد از گذشت چند ماه متوجه کلاهبرداري مي شوند ، افزود: طي هفته گذشته 26 نفر ديگر نيز به جمع شاکيان اين پرونده اضافه شده و از پليس آگاهي خواسته اند تا به اين موضوع رسيدگي کند.

وي تصريح کرد: ماموران دايره جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي استان خراسان شمالي با توجه به اظهارات شاکيان ، با انجام تحقيقات ميداني و اطلاعاتي در يک عمليات غافلگيرانه متهم رادر مشهد شناسايي و دستگير کردند.

سردار محمدي همچنين بيان داشت: متهم دستگير شده در بازجويي هاي اوليه منکر هرگونه کلاهبرداري شده و با توجه به نبود مستندات کافي ، مرجع قضائي دستور آزادي او را صادر کرد.

فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي خاطرنشان کرد: بعد از آزادي متهم ، مأموران پليس آگاهي دوباره براي به دست آوردن مستندات کافي دست به کار شدند و با انجام تحقيقات ميداني و گفتگو با شاکيان ، اين بار با مستندات بيشتري براي دستگيري متهم اقدام کردند که متهم ابتدا هرگونه کلاهبرداري را تکذيب کرد و اذعان داشته اين مبلغ را قرض گرفته و پس از مدتي به صاحبانشان پس خواهد داد.

وی همچنين گفت: نکته قابل تأمل در مورد اين متهم آن است که در هيچ بانکي اين مبلغ به نام وي به ثبت نرسيده است و از سرنوشت اين مبلغ کلان هم خبري نيست و متهم نيز اطلاعاتي در مورد آن نمي دهد اما با توجه به وجود مدارک کامل عليه او ،هم اکنون در بازداشت به سر مي برد.

سردار محمدي افزود: با توجه به اينکه 27 شاکي حاضر ادعا مي کنند مبلغي را که با اين فرد داده اند از اقوام و دوستانشان نيز جمع آوري کرده اند به احتمال زياد تعداد شاکيان اين متهم به بيش از 100 نفر برسد.

فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي در پايان با اشاره به اينکه متهم بيش از 40 ميليارد ريال از شهروندان کلاهبرداري کرده است ، بيان داشت: طمع براي کسب سود بيشتر در کمترين زمان ، گاهي باعث مي شود افراد خيلي ساده و بي توجه به واقعيت هاي جامعه به دام کلاهبرداران بيفتند.