به گزارش خبرنگار مهر، در جریان فتنه 88 امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند اما با واکاوی بیشتر دلیل کشته شدن آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح دو تن از مباشران انتظامی به اعدام محکوم شدند و حکم چندین نفر دیگر هم توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.در حالی که متهمان محکوم شده به اعدام در یک قدمی چوبه دار قرار داشتند اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند.

آغاز رسیدگی به پرونده قضات

در بخش دوم پرونده رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده آغاز شد. در این بخش دادستان سابق تهران و دو تن از قضات به عنوان متهم پای میز محاکمه قرار گرفتند که با گذشت 18 ماه از آغاز رسیدگی هنوز دیوان عالی کشور حکم نهایی را اعلام نکرده است.

8اسفند سال 91

نخستین جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی در شعبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

21 اسفند سال 91

مرتضوی پس از سومین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران: روح الامینی به وظیفه پدری اش عمل نکرد. شبانه روزی در دادسرا فعالیت می کردم.

30 اردیبهشت 92

وکیل‌مدافع خانواده جوادی‌فر گفت: پدر مرحوم جوادی‌فر در گفت‌وگویی که با آقای مرتضوی‌ داشت، اعلام کرد که در مورد معاونت در قتل، شکایتی از وی ندارد.

1 خرداد سال 92

یازدهمین و آخرین جلسه دادگاه با دفاعیات سه متهم و وکلای آنها پایان یافت.

2 خرداد سال 92

قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

10 تیر سال 92

سخنگوی قوه قضائیه: رای قضات متهم در پرونده کهریزک صادر شده است. این رای قابل تجدید نظر است.

23 تیر سال 92

وکیل قاضی حداد: به رای اعتراض می کنیم.

6 مرداد سال 92

وکلای اولیای دم دم: به رای دادگاه اعتراض داریم.

4 شهریور 92

پرونده به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارسال شد.

23 شهریور سال 93

وکیل مدافع خانواده "مرحوم محمد کامرانی" از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک از پایان مطالعه این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: شعبه رسیدگی کننده برای صدور رای منتظر اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور است.

حال باید منتظر نظر نماینده دادستان بود تا این پرونده جنجالی پس از 18 ماه به نتیجه برسد.