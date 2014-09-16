به گزارش خبرنگار مهر، سید نعیم امامی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور طرح نظارتی ویژه آرد و نان استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، اظهار داشت: 40 مامور در سطح این استان و 18 مامور در سطح شهرستان شهرکرد در حال بازرسی و نظارت از کلیه نانوای های سراسر استان به مدت 10 روز هستند.

وی هدف از برگزاری این مانور را برخورد با کم فروشی ، عدم رعایت بهداشت و درج قیمت دانست و یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام به جریمه نقدی و پلمپ نانوایی مورد نظر خواهیم کرد.

امامی ادامه داد: طرح نظارتی ویژه آرد و نان در دو مرحله تا 31 شهریورماه در استان ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت: نظارت بر فرآیند تامین آرد، تامین و توزیع نان با نرخ‎های مصوب، رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی، برخورد قانونی با تخلفات احتمالی از اهداف اجرای این طرح است.

امامی بیان داشت: طرح نظارتی ویژه آرد و نان به طور همزمان در شهرستان‎های نه گانه استان آغاز شده است.