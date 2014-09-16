به گزارش خبرنگار مهر، محرم شایقی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در ماده 15 و 16 قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش شهریه مدارس غیر دولتی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در ادامه در استان ها کمیته های نظارت بر نحوه اخذ شهریه نظارت دارند، اضافه کرد: شورای نظارت شهره پیشنهادی را تعیین می کند.

وی تاکید کرد: امسال بر اساس نرم افزار و خدمات مدارس حداقل و حداکثر شهریه مشخص شده است که نمونه شهریه تمامی مدارس استان در سایت اداره کل موجود است.

شایقی با بیان اینکه مدرسه موظف است شهریه را در بنر 1*2 نصب کند، ادامه داد: تمامی مدارس استان شهریه مصوب و ابلاغ شده دارند.

وی در واکنش به دریافت هزینه نامشخص در مدارس پیش دبستانی تصریح کرد: مدارس پیش دبستانی نیز از این قاعده پیروی کرده و مطابق با قانون 80 درصد شهریه مدارس ابتدایی را می تواند دریافت کند.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان اضافه کرد: حداقل شهریه پیش دبستانی 360 هزار تومان و حداکثر 477 هزار تومان و در مدارس ابتدایی حداقل 494 هزار تومان و حداکثر 795 هزار تومان است.

شایقی ادامه داد: حداقل شهریه متوسه اول 663 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 117 هزار تومان و در متوسطه دوم حداقل شهریه 879 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 536 هزار تومان است.

وی با تاکید به اینکه در کنار مدارس دولتی مجوز مدارس غیر دولتی نیز توسط آموزش و پرورش صادر می شود، اضافه کرد: از همین رو نظارت بر شهریه در تمام مدارس انجام می شود.

به گفته رئیس اداره مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان در جلسه شورای نظارت در شهریور ماه با چهار مدرسه متخلف برخورد شد و دو مدیر نیز عزل شدند.

وی تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید نیز با تخلفات مدارس در دریافت شهریه غیر متعارف برخورد می شود.