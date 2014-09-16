به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوب پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ علوم قرانی در بین نسل امروز است، اظهار داشت: آشنا شدن نوجوانان و جوانان با کلام خدا و انس آنان با کلام وحی می‌تواند در تمام مراحل زندگی این افراد تأثیرات بسیار مثبتی را دارد.



سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ادامه داد: آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 4 مهرماه در البرز برگزار می شود.

این مسئول از برگزاری آزمون تخصصی سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز یاد کرد و در ادامه با اشاره به آمار داوطلبان شرکت در آزمون قرآن و عترت در البرز تصریح کرد: با پایان یافتن زمان ثبت‌نام تعداد 725 نفر برای شرکت در آزمون حفظ و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ثبت‌نام کردند.



وی خاطرنشان کرد: 15 عنوان آموزشی در این آزمون قرار داده شده است که از آن جمله می‎توان به حفظ 1 جزء، 3 جزء، 5 جزء، 10، 15، 20 و 30 جزء طرح قرآنی 1448، حفظ موضوعی، ترجمه و مفاهیم سطح مقدماتی و تکمیلی ویژه نوجوانان، تدبر در قرآن و ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه اشاره کرد.



سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: تعداد داوطلبان در حفظ 604 نفر، ترجمه و مفاهیم 83 نفر و تدبر در قرآن 23 نفر و ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه را 9 نفر است.



خوب پور در پایان با اشاره به اینکه موسسات نصر بقیه الله الاعظم، جامعه القرآن خواهران و نور امام خمینی (ره) بیشترین تعداد ثبت‌نام کننده را در آزمون سراسری قرآن و عترت داشته‌ان، بیان کرد: در البرز نیز مانند سایر استان ها باید موسساتی به‌ عنوان مجری طرح انتخاب می‎شدند که با نظارت این اداره کل این آزمون را برگزار کنند که در همین ارتباط موسسات نخل در کرج، بقیه الله الاعظم هشتگرد، رخسار قرآن نظرآباد، نور کوثر البرز در فردیس مسئولیت برگزاری این آزمون را برعهده گرفتند.

