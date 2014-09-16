به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد در جلسه نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هیات های مرکزی گزینش، افزود: اعتقادات و مبانی شرعی و اخلاقی حکم می کند که در مسیر تشخیص اهلیت افراد، دیدگاه ها و گرایش های سیاسی و احیانا حزبی خود را دخالت ندهیم و معیار و ملاکمان مصلحت نظام و کشور باشد.

به گفته وی، در مواجهه با افراد عدالت را به تمام اجرا کنیم و در رو به رو شدن با افرادی که شایستگی لازم را برای احراز مسئولیت ندارند، هم با جسارت و بدون مسامحه عمل کنیم.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سیاست های اداری کلی ابلاغی مقام معظم رهبری براتخاذ روش ها و شیوه های مناسب گزینشی با توجه به شرایط و نیازهای روز کشور تاکید شده است، گفت: همه ما باید تلاش کنیم که با در نظر داشتن این منویات، توصیه های امام راحل(ره)، مبانی و رفعت اسلامی و سختگیری در زمان لازم، رویه ها را بهبود ببخشیم و در روند گزینش، شان افراد را رعایت کنیم.

وی افزود: ما باید این شجاعت را داشته باشیم که اگر در مجموعه عملکردمان خطا یا لغزشی بوده آن را اصلاح و از افرادی در پیشبرد امر مهم گزینش استفاده کنیم که درک صحیحی از اهداف گزینش مطلوب و نتایج آن داشته باشند.

در گردهمایی نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هیات های مرکزی گزینش، علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت نیز از تشکیل کارگروه مشترکی توسط دبیرخانه هیات عالی گزینش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خبر داد و گفت: سیاست های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، 8 برنامه اصلاح نظام اداری و برنامه اصلاح روش های گزینش، مصوب شورای عالی اداری اسناد و متون الزام آوری هستند که باید براساس آنها در امر گزینش و چگونگی آن بازبینی و بازنگری کنیم.