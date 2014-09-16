به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در دیدار با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری درباره پیشرفت مذاکرات در زمینه ایجاد حکومت وحدت ملی گفتگو کرده و دو نامزد درباره امضای توافقنامه مشترک در حضور کرزای ابراز امیدواری کردند.



کرزای همچنین از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا هرچه سریعتر به توافق‌ رسیده و نتایج انتخابات در سریعترین زمان ممکن اعلام شود.



نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنین روز گذشته با سفیر آمریکا در سفارتخانه این کشور دیدار کرده و تاکید کردند تا زمان رسیدن به توافق نهایی زمان اندکی باقی مانده است.