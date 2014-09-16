به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ قاسم جعفريان در تشريح اين خبر گفت: در پي دريافت يك فقره مرجوعه قضائي مبني بر برداشت غير مجاز از حساب بانكي يكي از شهروندان موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران پليس فتا قرار گرفت.

وي با اشاره به تجسس هاي فني و بررسي هاي صورت گرفته در حساب بانكي شاكي خاطرنشان كرد : 12 ميليون ريال از حساب مذكور برداشت و به منظور خريد 950 شارژ تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته بود كه با انجام تحقيقات گسترده و شبانه روزي سرانجام سارق شناسايي و دستگير شد که پس از تكميل تحقيقات ، متهم جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد.