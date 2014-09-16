به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری بناهای تاریخی استان کردستان ظهر سه شنبه در جلسه راه انذازی خانه هنرمندان سنندج اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی صندوق احیا در طول سال جاری تعامل و همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های متولی و مدیریت شهری در احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و اشاعه فرهنگ احیا است.

احسان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در این حوزه ایروانی افزود: در این رهگذر توجه به نیازمندی های فرهنگی اجتماعی و هنری هر شهر،همچنین توانمندی های تخصصی مدیریت شهری در مباحث نظری و عملی حفاظت و احیا اماکن تاریخی اولویت های مشارکت مستقیم صندوق احیا با نهادهای عمومی غیر دولتی است.

وی در خصوص اعطای کاربری خانه هنرمندان به عمارت تاریخی ملک التجار سنندج بیان کرد: در اجرای تفاهم نامه مشترک بین معاونت میراث فرهنگی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تفاهم مشترک بین سه دستگاه اجرایی مقرر است صندوق احیا عمارت ملک ‌التجار سنندج را در راستای ایجاد خانه هنرمندان کردستان و متناسب با شرایط فرهنگی هنری و اجتماعی بستر آن به شهرداری سنندج واگذار کرده و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در طراحی و عملیات اجرایی تکمیلی مرمت و احیا این عمارت مشارکت عمده داشته باشد.

مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری بناهای تاریخی با اشاره به لزوم بهره برداری از تمامی ظرفیت های استان کردستان یادآور شد: همچنین اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان به عنوان دستگاه نظارت بر کلیه مراحل این فرآیند ایفای نقش می ‌کند.

ایروانی ادامه داد: از آنجا که ایجاد کاربری متناسب و مبین رویداد اجتماعی مد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مقرر شده که شهرداری سنندج با الگو شناسی و بررسی قابلیت های مربوطه با هدایت فرمانداری سنندج نسبت به مطالعه و پژوهش در این زمینه اقدام نموده و شایسته ترین طرح مدیریت بهره برداری در قالب خانه هنرمندان را تدوین کند.

وی با بیان این نکته که هم آوایی و همدلی متولیان و مدیران دستگاه­های اجرایی در استان کردستان یک فرصت طلایی محسوب می شود، گفت: می توان با این شرایط فرصتی استثنایی ایجاد کرد که برای صندوق احیاء و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی که سیاست تغییر کاربری و بهره­ برداری مجدد از اماکن تاریخی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده‌ اند زمینه مشارکت عملی را فراهم می آورد.

مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری بناهای تاریخی با اشاره به اهمیت راه اندازی خانه هنرمندان در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه این حرکت می تواند یک بنایی تاریخی فاخر را احیا کند و آن را به آحاد مختلف جامعه معرفی کند.

ایروانی در پایان افزود: اعتلای فرهنگ در بنای فرهنگی و تاریخی می تواند نقش موثری در توسعه فرهنگ به دیگر مرزها موثر باشد.

در این نشست به صورت رسمی انعقاد تفاهم نامه خانه هنرمندان در سنندج با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد و قرار است که این مهم در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی و عملیاتی شود.