به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه معارفه فرماندار جدید خرمشهر، در سخنانی کارهای مسئولین را تحت دید دقیق خداوند دانست و آن را کلاس آزمون و آزمایش الهی توصیف کرد.



وی افزود: خیلی از مشکلاتی که اکنون در کشور شاهد آن هستیم سببش عدم نظارت صحیح است و طرح هایی مشاهده می شود که بهره برداری های به موقع از آنها انجام نمی شود.



امام جمعه خرمشهر گفت: خدمت گذاری به مردم اگر خالصانه باشد ارزش دارد ولی اگر غیر از این باشد هیچ ارزشی ندارد.



وی خطاب به فرماندار جدید خرمشهر گفت: امروز که شما برای اولین روز سکان مدیریت این شهر را در دست گرفته اید وارد شهری شده اید که بالغ بر 50 هزار شهید را تقدیم میهن اسلامی ایران کرده است و جایگاه ویژه ای در کشور دارد.



سید نبی موسوی عنوان کرد: کارها و تلاش های قابل تقدیری برای خرمشهر در این مدت انجام شده است ولی کافی نیست.



وی افزود: خرمشهری که زمانی قطب اقتصادی کشور بوده اینک چون گذشته توانسته فعال شود و امیدواریم فرماندار جدید خرمشهر با پیگیری های خود بتواند مشکلات شهر را یکی پس از دیگری رفع کند.



امام جمعه خرمشهر در پایان نیز از عبدالله حسینی فرماندار سابق شهرستان خرمشهر تقدیر و تشکر کرد و گفت: به اعتقاد من آقای حسینی هرچه در توان داشت برای خدمت به خرمشهر انجام داد و برای او آرزوی موفقیت و توفیق در کارهای آینده او را داریم.