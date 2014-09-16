به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر سه شنبه در دیدار استاندار کرمان با اشاره به بحران آب در استان کرمان گفت: اقدامات خوبی از سوی استاندار کرمان برای کنترل وضعیت موجود در حال انجام است.

وی بر لزوم ارائه راهکار برای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: یکی از طرح هایی که در این راستا در کرمان مطرح می باشد طرح صرفه جویی آب در استان است که باید این طرح ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرند.

امام جمعه کرمان با اشاره به هدررفت بخش عظیمی از آب در بخش کشاورزی گفت: باید بحران آب در این بخش مهار شود.

آیت الله جعفری فرهنگ را زیربنای اقتصاد دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه ویژه به سه اصل فرهنگ، اقتصاد و علم فناوری تاکید کرده اند .

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: اکنون با تلاش های صورت گرفته توسط دولت تدبیر و امید فضای آرامش بخشی در کشور حاکم است و امیدواریم که شاهد گام های بلند دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال مردم باشیم.

استاندار کرمان نیز در ادامه این دیدار از اجرای طرح همیاران پلیس در 16 فاز در کرمان خبر داد و اذعان داشت: زمین های کشاورزی به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند که این امر باعث صرفه جویی 30 درصدی مصرف آب می شود.

علیرضا رزم حسینی اذعان داشت: باید با فرهنگ سازی مناسب کشاورزان را به سمت همکاری با دولت به منظور صرفه جویی در مصرف آب سوق داد.