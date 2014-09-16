به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو توتی یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ باشگاه رم است و به نظر می رسد پسر او هم قصد دارد پا جای پای او بگذارد. کریستین توتی که کمتر از دو ماه دیگر 9 ساله می شود تمرینات خود را با پولچینی که نام تیم پایین ترین رده سنی رم است آغاز کرده است.

باشگاه رم دو ماه پیش رسما قراردادی با این بازیکن نوجوان به امضا رساند. او پیش از این در مدرسه فوتبال پدرش بازی می کرد اما اکنون زیر نظر برونو کونتی سرمربی بخش نوجوانان رم تمرین می کند.

کریستین توتی، پسر 9 ساله فرانچسکو توتی در تمرینات آکادمی فوتبال رم

این در حالی است که فرانچسکو توتی در آستانه تولد 38 سالگی اش همچنان در باشگاه رم بازی می کند. او که تمام دوران فوتبال خود در این باشگاه پشت سر گذاشته از سال 1992 تا به حال در 562 بازی، 235 گل برای جلوروسی به ثمر رسانده است.

تاریخ نشان داده کار برای پسران اسطوره های فوتبال جهان دشوار است، هوگو پسر دیه گو مارادونا به هیچ جا نرسید و ادینیو پسر پله هم در فوتبال به هیچ عنوان موفق نبود و اکنون به دلیل پول شویی به 33 سال زندان محکوم است.