به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات ملی قرآنی شکوفه‌های کشور در کرج با حضور رییس دانشگاه قرآن و معارف اسلامی کشور، نماینده ولی فقیه در البرز، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، دبیر قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه، مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز و دیگر مسئولان البرزی ظهر امروز در سالن اجتماعات موسسه نهال و بذر کرج برگزار شد.

دراین مراسم نفرات بر‌تر در پنج رشته اذان، ترتیل، حفظ کل، حفظ 20جزء و قرائت مشخص شدند.

در بخش اذان محمد مهدی بیگی از استان تهران، روح الله زارع از استان بوشهر، سهیل مقدس از استان کرمان، مجتبی آبیاری از استان یزد و محمد هادی ساجدی از استان گیلان رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.



در بخش ترتیل مهدی حکیمی از اردبیل، محمد مهدی قهاری از استان قم، مسعود شریفی از استان مرکزی، موسی الرضا سعیدی از خراسان رضوی، رسول حمیدیان از استان خوزستان رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.





در بخش حفظ کل قرآن کریم محمد حسین بهزادفر، علی اسدی و امیرحسین شریفی زاده از استان تهران, محمد داود فلاحی از استان یزد و امیر رضا زارعان از آذربایجان شرقی رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.



در بخش حفظ جزء 20قرآن کریم مهدی محمدی از استان زنجان، مجید امینی از استان قم، محمد محمودی از آذربایجان شرقی، امید رضا رحیمی از استان گیلان، سجاد فیاض از استان خراسان شمالی رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.



در بخش قرائت قرآن کریم سید محمد صادق حسینی از استان خراسان رضوی، محمد جواد علمی از خراسان رضوی، مهدی احمد آبادی از خراسان رضوی، علیرضا امامی از استان تهران و علی غلامی از استان قزوین رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.