به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین سالن استاندارد اسکیت در خاورمیانه اظهار داشت: با افتتاح این سالن و تجهیز آن می توانیم شاهد میزبانی شهر تبریز در آینده ای نزدیک از مسابقات معتبر اسکیت در سطح ملی و بین المللی باشیم.

وی ادامه داد: باید با تحقق زمینه های سرمایه گذاری درپی جذب سرمایه گذار باشیم زیرا با توجه به محدودیت بودجه نمی توان منتظر اقدام عملی دولت در بخش های عمرانی بود و باید در این زمینه از توان بخش خصوصی بهره برد.

پورمهدی افزود: به تمامی مدیران استانی تاکید شده است تا روند سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران تسهیل کنند تا آن ها بدون هیچ دغدغه خاطری به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف بپردازند.

وی با بیان اینکه توسعه حوزه های فرهنگی و ورزشی مهم ترین نیاز جامعه جوان برای عبور از تنگناها و آسیب های اجتماعی است، گفت: برای جلوگیری از هر آسیب اجتماعی نیازمند طرح های فرهنگی و ورزشی قوی هستیم.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: خوشبختانه شهرداری تبریز در مقوله ورزش به خوبی وارد عمل شده و امیدواریم این رویکرد با تداوم همراه باشد.