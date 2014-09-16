به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری ظهر سه شنبه در همایش مدیران کل دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداریهای سراسر کشور در ارومیه اظهارداشت: تقویت سازمان ها و نهادهای غیر دولتی اجتماعی زمينه ساز توسعه اجتماعي است و مي تواند زيربناهاي لازم را براي توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار فراهم آورد.

وي به نقش تشكل هاي مردمي در بررسی و شناسایی مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی نيز اشاره كرد و افزود: یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید، ارتقاي توانمندي سازمان هاي مردم نهاد و تسهيل شرايط و زمينه هاي فعاليت آنان در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ضمن اشاره به اينكه تشکل های غیردولتی یکی از ابزارهای کارآمد در اداره امور کشور است، خواستار حمايت و تعامل بيش از پيش دستگاههاي اجرايي و مسئولان دولتي با اين تشكل ها شد.

ميرباقري در بخش ديگري از سخنان خود ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به لحاظ داشتن مردم فهیم، بصیر و همیشه در صحنه از ظرفیت عظیمی برخوردار است که در شکل گیری انقلاب و دفاع از آن با رشادتها و از جان گذشتگی های خود حمایت قاطع خود را به اثبات رسانده اند.

وی با اشاره به برخی رویدادها و ناامني ها در کشورهای منطقه نيز گفت: ایران اسلامی به لطف الهی از ثبات، آرامش و اقتدار حاکمیتی برخوردار است و با هوشیاری و رصد نمودن حوادث و اتفاقات منطقه و جهان و با ترسیم نقشه راه و با تكيه بر همدلی و وحدت ملي، روز به روز در حال پيشرفت و شكوفايي است.

مير باقري بر "توسعه اقتصادی" به عنوان اصلی ترین ماموریت استانداریها در دولت یازدهم تاكيد كرد و گفت: تلاش براي توسعه اقتصادی این نگرانی را در ميان فعالین اجتماعی بوجود آورده که نکند مسائل و دغدغه های اجتماعی بخاطر توجه به امور اقتصادی مورد غفلت واقع شود و در حاشيه قرار گيرد.

وي همچنين بر عدم مغایرت بین نقشه راه کشور و برنامه توسعه تاکید کرد و افزود: باید موارد عدم توازن و تعادل در کشور مرتفع گردد و در استان هاي داراي شاخص هاي فرهنگي ضعيف، اقدامات اساسي صورت گيرد.

وی خاطرنشان كرد: پرداختن صرف به مسائل اقتصادی و غفلت از ساير حوزه ها، نمي تواند گره ای از مشکلات كشور را باز كند لذا در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها بايد تمام جنبه ها لحاظ شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه به ارائه آماری در خصوص وضعیت اجتماعی کشور پرداخت و افزود: از نظر توزيع امکانات در کشور، وضعیت قطبی وجود دارد و دو سوم استانهای کشور از کانون توسعه دور هستند.

مهاجرت، حاشیه نشینی، اعتیاد، بیکاری، طلاق و بحث زنان سرپرست خانوار از دیگر مواردی بود که قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه همایش به آنها اشاره نمود.

تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای اجتماعی در استانها و ارتباط مستمر و تنگاتنگ مدیران دفاتر امور اجتماعی با گروههای مرجع در استانها از ديگر خواسته‌ها و تاكيدات ميرباقري در اين همايش بود.