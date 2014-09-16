به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری ظهر سه شنبه در نشست خبری کمیته بزرگداشت هفته دفاع مقدس که در سالن اجتماعات مرکز صدا و سیمای استان اصفهان برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس در کنار فرماندهانشان و با دعای خیر مردم و پشتیانی و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب به پیروزی رسیدند، اظهار داشت: از جمله دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس می توان به اثبات حقانیت انقلاب اسلامی ایران، صدور پیام انقلاب اسلامی به كشورهای مختلف جهان و ارائه الگوی مقاومت به ملت های مظلوم و آزاده جهان اشاره كرد.



وی اثبات واقعی ملت ایران به تمام دنیا را مهم‌ترین دستاورد 8 سال دفاع مقدس دانست و افزود: تنها راه دفاع از انقلاب اسلامی ایران و ارزش‌های آن ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکنون اقدامات شایسته‌ای در سطح استان صورت گرفته است، افزود: متاسفانه بسیاری از این فعالیت‌ها متفرق و به بیانی دیگر موازی کاری بوده است که در این زمینه باید اصلاحاتی صورت گیرد.



وی با اشاره به اینكه برای نهادینه سازی فرهنگ غنی دفاع مقدس به انسجام، برنامه‌ریزی و اعمال یك مدیریت واحد نیاز است، گفت: در این راستا باید بر روی ساخت تولیدات سینمایی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.



عسگری به نقش پر رنگ مردم اصفهان در 8 سال دفاع مقدس در خط مقدم و امور پشتیانی و امدادرسانی اشاره کرد و بیان داشت: این در حالی است که به دلیل عدم وجود پشتوانه‌های لازم مادی و معنوی آنطور که باید تبلیغات و اطلاع رسانی در راستای دفاع مقدس و نقش اصفهان در این دوران صورت نگرفته است.



وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان اصفهان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به موضوع دفاع مقدس در استان اصفهان افزود: ضروری است که این مطالبه با حمایت از رسانه‌ها برای تولید محتوا و ساخت و تولید آثار سینمایی و تلویزیونی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با ارایه آماری از حضور مردم اصفهان در 8 سال دفاع مقدس اظهار داشت: استان اصفهان علاوه بر عقبه‌های تاریخی و فرهنگی ، دارای ۲۳ هزار و ۵۰۰ شهید است كه هزار نفر از آن ها جانبازان بالای ۷۰ درصد بوده اند كه در سال‌های پس از دفاع مقدس بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده‌اند.



وی مدیریت جهادی را راهکار برون رفت از بحران‌های فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: متأسفانه برخی از مسئولان گرفتار دنیاطلبی، قدرت‌گرایی و گروه‌گرایی شده‌اند.



عسگری حضور جدی تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی در برگزاری بزرگداشت هفته دفاع مقدس را ضروری دانست و ادامه داد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید توسط تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌ها برگزار شود، نه اینكه تمامی بار برنامه‌ها بر دوش نیروهای مسلح باشد و بقیه ارگان‌ها تماشاچی باشند.



وی گفت: در آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سطح استان اصفهان 100 برنامه در قالب 10 کمیته برگزار خواهد شد.

