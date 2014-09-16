به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمد آخوندی ظهر سه شنبه در نشست با اصناف و دانشگاهیان استان زنجان، افزود: ما در یک وضعیت رکود اقتصادی قرار داریم و باید راهکارهای لازم برای عبور از این رکورد در دستور کار قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی، به رکود موجود در بخش مسکن کشور اشاره کرد و گفت: مشکل رکود اقتصادی کشور از طریق تصویب لایحه ای که دولت به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده مرتفع می شود.

آخوندی مهمترین تاکید این لایحه را بر چهار حوزه پیشران اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این حوزه ها صنایع صادرات محور، صرفه جویی در صنایع مرتبط با حمل و نقل ریلی، هوایی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای مدیریت انرژی در بخش مسکن است.

وی افزود: استان زنجان دارای صنایعی همجون سرب و روی که در صادرات بسیار موثر است و در اشتغال و تولید ارز می تواند مثمر ثمر باشد.

وزیر راه و شهر سازی، تاکید کرد: در این قانون یک حوزه پیشران پیش بینی شده و فضایی است که می تواند موجب صرفه جویی در انرژی شود و این گرایش به سمت حمل و نقل ریلی، هوایی است و نوسازی حمل و نقل ریلی و هوایی و بهسازی مصرف انرژی در حوزه پیشران است.

آخوندی افزود: حوزه سوم پیشران اقتصاد کشور مسکن است و پرداخت معوقات پیمانکاران موجب رونق بخشی این حوزه می شود و در این میان حوزه مسکن یک حوزه مهم در خروج از رکود است.



وی یادآورشد: حوزه چهارم پیشران اقتصاد کشور مربوط به بخش نفت و گاز است که با پیشرفت مذاکرات ژنو تاثیر تحریم ها در اقتصاد کشور کاهش می یابد.



وزیر راه و شهر سازی گفت: بدهی و مطالبات دولت با شرکت های مختلف به صورت پایاپای برطرف شود که در لایحه پیش بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی، در ادامه گفت: در صورت محقق شدن این موضوع بدون تزریق منابع مالی جدید به شبکه پولی کشور تولید پر رونق و اشتغال پایدار ایجاد می شود.

آخوندی گفت: در کل کشور 56 هزار هکتار بافت فرسوده، 17 هزار هکتار بافت تاریخی و 54 هزار هکتار بافت حاشیه نشینی داریم که در مجموع 18 میلیون نفر در این بافت یعنی یک سوم در این بافت ها زندگی می کنند.

وی تصریح کرد: بی توجهی به این بافتها باعث توسعه نا به سامان این بخش شده است.

وزیر راه و شهر سازی افزود: متاسفانه ساخت و ساز ها درست و غیر منطقی و ساماندهی نشده است.

آخوندی خاطر نشان کرد: اصلاح و بازسازی این بافت ها و پرداخت تسهیلات در این خصوص مورد تاکید راه و شهرسازی است.

وی افزود: هم اکنون وزارت راه و شهرسازی برای احیای این بافت ها در پرداخت تسهیلات از منابع مالی مختلف به ویژه صندوق های مالی و اعتباری تلاش لازم را در دستور کار دارد.

وزیر راه و شهر سازی به بحث مسکن مهر اشاره کرد و افزود: دولت به عهدات خود نسبت به اجرای مسکن مهر پایبند است و به همه تعهدات خود عمل می کند.

آخوندی تاکید کرد: راهکار برطرف سازی مشکلات کشور تزریق منابع مالی نیست و باید این مشکلات را با گردش پول در کشور مرتفع کنیم.



وزیر راه و شهر سازی به پرداخت 100 هزار میلیارد ریال منابع مالی به بانک ها برای افزایش سرمایه در گردش اشاره کرد.



آخوندی افزود: اگر سرعت گردش پول در کشور را افزایش بدهیم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود .

وی افزود: یکی از محوری ترین بحث های حوزه راه کشور اتصال به شبکه راه های جهانی است که تحقق آن موجب افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی و اقتصاد بین المللی می شود.

وزیر راه و شهر سازی به افتتاح ایستگاه راه آهن اینچه برون اشاره کرد و گفت: افتتاح این ایستگاه باعث اتصال راه های ریلی کشور به شبکه راه آهن بین المللی می شود.

آخوندی به نو سازی ناوگان اشاره کرد و گفت: 127 هزار کامیون در کشور عمر بالای 25 سال دارند و در سالجاری نوسازی ناوگان در دستور مار است.

وی افزود: باند شمالی زنجان با قزوین آسفالت جدیدی شروع کردیم که بهسازی شود.

وزیر راه و شهر سازی اظهار کرد: 200 هزار کیلومتر راه روستایی و شریانی است که بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی آن لازم است.

آخوندی گفت: هر شهری با فرهنگ و کار کرد تاریخی آن شناخته می شود و در این میان استان زنجان یک فرهنگ غنی دارد و در این فرهنگ خود دانشمندان بسیاز زیادی در حوزه های مختلف را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.