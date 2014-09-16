به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر بهشتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر 187 واحد تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در استان شناسایی شده است.

وی افزود: طبق آخرین بررسی ها 40 واحد تولیدی مشکلات عدیده در فعالیت دارند که به صورت مکرر در جلسات مختلف مشکلات این تعداد بررسی می شود.

بهشتی با بیان اینکه یک سری مشکلات واحدها با نهادهای مالی تهران یا دستگاه های اجرایی با دخالت خود استاندار پیگیری می شود، ادامه داد: در عین حال صنعت و معدن در جلسات هفتگی مشکلات واحدها را بررسی می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار از تعداد دقیق واحدهای تولیدی مشکل دار اعلام بی اطلاعی کرد و گفت: اختیارات برخی مشکلات در دست استان نیست و باید به صورت فرا استانی رفع شود.

وی نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد کشور در دولت قبل را تعطیلی و یا رکود فعالیت بخش تولید خواند و افزود: دولت برای رفع مشکلات این حوزه و خروج از رکود بسته خروج از رکود را پیشنهاد کرده است.

بهشتی معتقد است وضعیت حمایت از بخش تولید در حال تغییر جهت است و تعدادی از واحدهای راکد مجددا فعال شده اند.

وی در خصوص تعداد دقیق واحدهایی که مجددا به چرخه فعالیت بازگشته اند، اضافه کرد: نمونه آن کارخانه سرم سازی است که در مراحل آغاز به کار تولید مجدد است.