به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح سرشماری کشاورزی از آمادگی این شهرستان برای اجرای سرشماری عمومی کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: نتایج سرشماری کشاورزی سال 93 به‌عنوان بسترساز برنامه ششم توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



فرماندار شهرستان قائم شهر در خصوص اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در این شهرستان گفت: اجرای این طرح گامی در جهت تهیه چارچوب و فهرست های آماری از تعداد بهره برداران کشاورزی، فراهم کردن اطلاعات این بخش در جهت طبقه بندی مناسب و ساماندهی وضعیت کشاورزی در استان و شهرستان است.

وی با اشاره به اهمیت طرح سرشماری کشاورزی افزود: سهم قابل توجه بخش کشاورزی در اشتغال کشور، تولید ناخالص داخلی و تأمین غذای جامعه بر محوریت امنیت غذایی باعث شده تا وظیفه مهم بخش کشاورزی با اجرای سرشماری کشاورزی جدی تر در دولت تدبیر و امید دیده شود.

مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان قائم شهر با اشاره به فعالیت 37 نفر در اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان افزود: این سرشماری برای نخستین بار در کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود و تمام تجهیزات لازم برای این مهم در قائم شهر فراهم شده است.

محمدی با اشاره به سیاست های دولت یازدهم در حوزه کشاورزی تأکید کرد: در دولت جدید علاوه بر نحوه تولید محصولات کشاورزی، نظارت و مدیریت تجارت محصولات کشاورزی نیز بر عهده وزارت جهاد گذاشته شده است که بطور حتم این امر مستلزم داشتن اطلاعات و داده‌های درست و دقیق است.

وی اظهار کرد: طرح سرشماری عمومی کشاورزی از پنجم مهر تا 18 آبان ماه به مدت چهل روز بصورت همزمان در سراسر کشور اجرا می شود.