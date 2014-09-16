به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضازاده ظهر سه‌شنبه در مراسم معارفه مدير سازمان تعاون روستايي خراسان جنوبي اظهار كرد: در حال حاضر پنج اداره تعاون روستایی در شهرستان‌های استان فعال است.

وي با اشاره به اقدامات تعاون روستايي در چند سال گذشته، اظهار کرد: تهيه و توزيع بذر از يك‌هزار و 100 تن در سال 89 به يك‌هزار و 740 تن در سال گذشته افزایش یافته است.

رضازاده بیان کرد: همچنین در این مدت جذب تسهیلات بانکی از یک میلیارد و 333 میلیون ریال به 43 میلیاردو 873 میلیون ریال رسیده است.

مدير سابق سازمان تعاون روستايي خراسان جنوبي با بيان اينكه تهيه و تامين ماشين‌آلات كشاورزي از صفر به 19 دستگاه ارتقا داشته، گفت: در اين مدت 101 غرفه کشاورزی در استان راه‌اندازي شده است.

رضازاده ادامه داد: شرکت‌ تعاونی‌های کشاورزی از 40 مورد به 167 مورد و شرکت‌های سهامی زراعی خراسان جنوبی به 24 مورد رسیده است.

11 هزار تن گندم در سال گذشته خریداری شد

رضازاده با اشاره به افزایش سپرده در واحدهای اعتباری افزود: میزان سرمایه‌گذاری در این واحدها از 12 میلیارد و 775 میلیون ریال در سال 89 به 32 میلیارد و 163 میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

وی با بیان اینکه در حوزه بازرگانی غرفه‌ای در میدان میوه وتره‌بار بیرجند راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: در سال گذشته 11 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و در سال جاری نیز خرید تضمینی گندم در استان 14 درصد رشد داشته است.

مدیر سابق تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه زیرساخت ساختمان تعاون روستایی در استان ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر 200 تشکل در سطح استان فعال هستند.

وی یادآور شد: در سال 91 با وجود تمام محدوديت‌ها سازمان تعاون روستايي خراسان جنوبي به لحاظ عملكرد رتبه نخست كشور را كسب كرده است.