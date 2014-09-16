به گزارش خبرگزاری مهر، اسکلت های روباتیکی کاربردهای وسیعی در دنیای امروزی دارند. از کمک به معلولان حرکتی گرفته تا استفاده در بنادر با هدف تسریع در روند بارگیری کشتی ها. اما نکته چالش برانگیز اینجاست که اکثر این سازه ها با استفاده از موادی سنگین و حجیم ساخته می شوند.

اکنون محققان انستیتو وایس هاروارد نسل جدیدی از این نوع اسکلت ها را طراحی و ساخته اند که به لطف بهره گیری از مواد سبک به خوبی با حرکات طبیعی بدن انسان هماهنگ شده و نکته مهمتر اینکه همچون شلوار به پاهای فرد کاربر متصل می شود.

محققان به مطالعه دقیق مکانیسم بدن انسان در زمان راه رفتن پرداخته اند تا نشان دهند ماهیچه های هر دو پا چگونه کشیده شده و سپس به حالت اول باز می گردد. در خلال این فرآیند نوعی حرکت پاندولی شکل ایجاد می شود و اکنون محققان انستیتو وایس با توجه به این یافته ها اسکلت روباتیکی مورد نظرشان را ارایه کرده اند.

این سازه پوشیدنی با استفاده از ماهیچه های مصنوعی چسبنده و نسل جدیدی از تاندون های مصنوعی انعطافی ساخته شده که به شلوار دوخته شده و کاربر با پوشیدن آن به راحتی راه می رود.

نکته جالچب توجه، هماهنگی دیدنی تاندون ها و ماهیه های مصنوعی با ماهیچه های طبیعی بدن فرد استفاده کننده است.

جذابیت های این اسکلت روباتیکی موجب شده تا آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا 2.9میلیون دلار برای ادامه تحقیقات این پروژه سرمایه گذاری کند.