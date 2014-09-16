به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان اظهار داشت: اطلاعات ثبت شده در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان بیشترین توان مصرفی برق استان را تاکنون 483.2 مگاوات نشان می دهد که این عدد در ساعت 11صبح روز چهارشنبه 22 مرداد ماه سالجاری ثبت شده و در مقایسه با میزان توان مصرفی در اوج مصرف برق سال گذشته یعنی ساعت 12 صبح روز دوشنبه مورخ 18 شهریور که 464.5 مگاوات بوده، افزایش 3.9 درصدی را شاهد هستیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: با مطالعات انجام شده، پیش بینی می شد که میزان بیشترین توان مصرفی امسال از مرز 500 مگاوات بگذرد و پیش بینی حداکثر نیاز مصرف برای روز 22 شهریور به میزان 495.5 مگاوات، این موضوع را تایید می کند، اما با همکاری مردم و مشترکان صنعتی، به ویژه صنایع بزرگ استان، توان مصرفی ثبت شده در زمان اوج مصرف امسال، بیش از 12 مگاوات کمتر از پیش بینی در آن روز، تحقق یافته است.

صباغ با اشاره به ترکیب مصرف انرژی الکتریکی در استان سمنان که بیشتر آن در بخش صنعت است، خواستار ادامه همکاری صنعتگران شد و افزود: کارکنان صنعت برق استان و شرکت برق منطقه ای سمنان تامین برق مطمئن و پایدار را مهمترین وظیفه خود می دانند و با تلاش و انجام برنامه ریزی های فنی و فرهنگی، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورده و به لطف خدا و همکاری مردم و مشترکان با کمترین مشکل تامین برق مردم استان تاکنون به انجام رسیده است.