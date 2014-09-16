به گزارش خبرنگار مهر در آستانه روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی (27 شهریور) مراسم بزرگداشت زبان فارسی، بعدازظهر سه شنبه 25 شهریورماه در سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

سخنران این برنامه اسماعیل آذر شاعر، مدرس زبان و ادب فارسی و مجری برنامه های تلویزیونی مشاعره در سخنانی گفت: زبان فارسی چه در سطح ملی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی یک ابزار برای شناساندن فرهنگ ایرانی است .

وی با قرائت قطعاتی از اشعار ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی از اینکه به گفته او نسل امروز انگلیسی ها چیزی از اشعار شکسپیر نمی فهمند و این سروده های بلند را درک نمی کنند، اظهار تاسف کرد و گفت: زبان انگلیسی از این جهت مرده ترین زبان دنیا است.

به گفته آذر، زبان زنده زبانی است مثل فارسی که در طول تاریخ هیچ خدشه ای به آن وارد نشده است.

این شاعر با اشاره به حکومت سلسله های مختلف در ایران در طول تاریخ گفت: سلجوقیان، غزنویان، خوارزمشاهیان، مغولان، ایلخانان، صفویان، افشاریه و قاجاریه همگی ترک و یا زبانشان ترکی مغولی بوده است و در واقع در طول هزار سال تاریخ ایران زبان فارسی فقط 200 سال حاکمیت داشته است با این حال همچنان زنده باقی مانده است.

وی افزود: زبان عربی هم اگر زنده است فقط به برکت قرآن مجید بوده است.

آذر همچنین یادآور شد: ما قطب فرهنگ جهان هستیم و در این سخن نباید هیچ شکی کرد. من 150 کشور دنیا را رفته ام و از نزدیک با مردم آنها معاشرت داشته ام و به یقین می گویم که تمام دنیا سر سفره نعمت فرهنگ ما نشسته اند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی همچنین به نقل خاطره ای از محمدرضا شفیعی کندکنی پرداخت و گفت: یک بار استاد شفیعی تعریف می کرد که از سفر آمریکا بر می گشته و در هواپیما کنار او کسی نشسته بود و داشت چیزی را در کاغذی می نوشت. استاد کدکنی از او پرسیده است شما شاعرید؟ و او پاسخ داده که خیر من فیلمنامه نویسم. استاد کدکنی پرسیده است که رومی (مولوی) را می شناسی؟ که این فرد به وجد آمده و گفته مگر شما رومی را می شناسید؟ و از اینکه با یک استاد مولوی شناسی آن هم ایرانی همسر بوده است، در پوست خود می گنجیده است.

در ادامه نشست بزرگداشت زبان فارسی که در کتابخانه ملی برگزار شد برنامه مشاعره هم انجام گرفت و پس از آن از تابلو نقاشی قهوه خانه ای «حیدربابای شهریار» اثر استاد منصور وفایی رونمایی شد.