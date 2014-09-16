به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه عبدالله حسینی فرماندار سابق خرمشهر انتخاب ولی الله حیاتی را بعنوان فرماندار جدید خرمشهر شایسته خرمشهر دانست و گفت: جایی بسی تقدیر دارد که شخصی با تجربیات بالای مدیریتی جایگزین بنده برای مدیریت این شهر شود.



حسینی عنوان کرد: در این چهار سالی که در خرمشهر خدمت مردم بودم همواره شاهد خوبی ها و هماهنگی های مسئولین در امر خدمات به این شهر بوده ام و خدا را شاکر هستم.



وی در ادامه با اسم آوردن تک تک مسئولان خرمشهر و آبادان در این جلسه از آنان تشکر و برای فرماندار جدید خرمشهر آرزوی موفقیت کرد.



تمامی مدیران دولتی خرمشهر و آبادان با قوانین منطقه آزاد اروند آشنا شوند



اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که در جلسه معارفه فرماندار جدید خرمشهر شرکت کرده بود قوانین وضع شده منطقه آزاد اروند را امری در تسهیل خدمات به این دو شهر برشمرد و خواستار آشنایی مدیران اجرایی این دو شهر با قوانین منطقه شد.



زمانی خواستار آشنایی دقیق تمامی مدیران دولتی ارگان های مختلف خرمشهر و آبادان با قوانین منطقه آزاد اروند شد.



وی بودجه سال آینده دو شهر خرمشهر و آبادان را در غالب بودجه اروند نام برد و خواستار همکاری مدیران و هماهنگ بودن آنها با سازمان منطقه آزاد اروند شد تا مشکلی در برنامه بودجه سال آینده ایجاد نشود.



زمانی از تجهیز مدارس خرمشهر به 1 هزار دستگاه کولر خبر داد و افزود: برای سال تحصیلی جدید جهت رفع مشکلات مدارس خرمشهر دستور تجهیز مدارس این شهر به دستگاه های برودتی را داده ایم و از مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر نیز درخواست دارم مشکلات و کاستی های این اداره را در جلسه ای به ما اعلام کنند.



لایروبی نشدن اروند رود به دلیل عدم همکاری نخست وزیر سابق عراق



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند لایروبی رودخانه اروند رود را بحثی بین المللی با همکاری کشور عراق برشمرد و گفت: متأسفانه به اجرا نشدن این طرح به دلیل عدم همکاری آقای نوری مالکی در گذشته بود.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بحث ناوگان حمل و نقل شهری گفت: در بحث حمل و نقل نیز قرار است 200 دستگاه اتوبوس خارجی جدید به ناوگان خرمشهر و آبادان اضافه شود تا شاهد ارائه کیفیت خوب در امر حمل و نقل در این دو شهر باشیم.



مسئولیت در نظام مقدس ایران امانت است



ولی الله حیاتی فرماندار جدید شهرستان خرمشهر مسئولیت در نظام مقدس اسلامی ایران را امانت دانست.



حیاتی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت امانت است و تودیع معنایی ندارد چرا که بار مسئولیت از دوشی به دوش دیگر منتقل می شود.



وی عنوان کرد: بنده معتقدم که وحدت زیربنای توسعه شهرستان است و همه نیروها باید دارای یک جهت برای خدمت به شهر باشند.



فرماندار جدید شهرستان خرمشهر همدلی و تعاون بین مسئولان شهر را راهی برای رفع مشکلات و حرکت به سوی آبادانی شهر برشمرد و افزود: شکی نیست که آبادانی خرمشهر در گرو کارهای گروهی و همچنین همکاری تنگاتنگ مسئولین با یکدیگر است و امیدواریم با این همدلی و تعاون بتوانیم برای توسعه گام های بزرگی برداریم و خادمان خوبی برای مردم شهید پرور خرمشهر باشیم.



فرماندار خرمشهر در پایان اظهار کرد: برای مدیریت خرمشهر با برنامه آمده ام و ان شا الله بر مبنای قانون و احترام به قانون بتوانیم همراه با دولت خدمتگزار گام های مثبتی برداریم.



به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه از زحمات عبدالله حسینی فرماندار سابق خرمشهر با اهدای لوحی تقدیر تشکر به عمل آمد و با قرائت حکم فرماندار جدید خرمشهر از سوی عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان ولی الله حیاتی رسما از امروز به عنوان فرماندار جدید خرمشهر منصوب شد.

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گزارش و عکس: مهدی بحرانی پور