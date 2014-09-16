به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر سه شنبه در یادواره بزرگ شهدای تبریز در مصلی تبریز گفت: هفته نکوداشت به پاس مردانگی، آزادگی و برای نشان دادن فرهنگ ولایی مردم تبریز برگزار می شود.

وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری این برنامه شناساندن چهره واقعی تبریز به تمامی مردم جهان است تا تمامی جهانیان از رشادت ها و نقش بالای این شهر در جریانات مختلف آگاه شوند.

نجفی افزود: مردم این شهر همواره به عاشقان ائمه اطهار و ولایت معروف بوده و در صحنه های مختلف حمایت های ویژه خود از نظام را نشان داده اند.

وی با اشاره به در جریان بودن 520 پروژه اجرایی در نقاط مختلف شهر گفت: هم اکنون با حمایت های ویژه شورای شهر 520 پروژه شهری به ارزش سه هزار میلیارد تومان در حال اجرا است که به طور یقین گام بلندی برای توسعه شهر محسوب می شود.

شهردار تبریز افزود: باید شهر تبریز را با توجه به چشم انداز ابلاغی در 1404 به شهر برتر تبدیل کنیم که این امر نیازمند مشارکت های خود مردم است و تاکنون نیز مردم حمایت های خوبی از شهرداری داشته اند.

وی ادامه داد: هم اکنون افتخار می کنیم که علاوه بر کارهای عمرانی در حوزه فرهنگ، ورزش و سلامت نیز ورود یافته ایم.