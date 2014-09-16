به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی عصر سه شنبه در جمع اهالی هنر استان افزود: موزه هنرهای معاصر گیلان در رشت باید پس از افتتاح موزه هنرهای معاصر تهران در سال۵۶ به عنوان دومین موزه هنرهای معاصر کشور ساخته می شد.

وی اظهار داشت: در این راستا صبح سه شنبه نشستی با حضور مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، ابراهیم خلیلی شهردار رشت، سید وحید فخرموسوی نماینده اداره ‌کل هنرهای تجسمی و حسین محجوبی استاد نقاش معاصر کشور در دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: براساس رایزنی های صورت گرفته در این نشست مقرر شد تا موزه هنرهای معاصر استان پس از گذشت ۳۶ سال ساخته ‌شود.

وی افزود: با پیگیری‌های مکرر هنرمندان عرصه تجسمی استان و تلاش مسئولان اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان این موزه در ساختمان شهرداری رشت واقع در میدان شهدای ذهاب این شهر ساخته می‌شود.

فاضلی اظهار داشت: در این راستا هفته نخست مهر ماه امسال هیئت عالی رتبه ‌ای از وزارت ارشاد از مکان ساخت موزه هنرهای معاصر گیلان بازدید خواهند کرد.

وی با اشاره به وجود هنرمندان برجسته حوزه هنرهای تجسمی در استان گفت: هم اکنون ۲۲ نفر از ۳۵ هنرمند حوزه هنرهای تجسمی برجسته و شاخص در تمامی کشور گیلانی هستند که از جمله آنها می‌توان به حسین محجوبی، آیدین آغداشلو، استاد محصص و غیره اشاره کرد.

فاضلی یادآور شد: آثار بسیاری از این هنرمندان نام آور گیلان جمع‌آوری شده که به دلیل نبود مکان مناسب در استان این آثار به صورت امانت در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود که پس از ساخت موزه هنرهای معاصر استان به رشت بازگردانده می شود.