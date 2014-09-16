به گزارش خبرنگار مهر،علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به همراه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درنشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر حضور داشت با اشاره به اینکه اساسا نوع تعریف غرب از حقوق بشر با تعریفی که کشور ما به عنوان یک جامعه اسلامی از حقوق بشر دارد متفاوت است، گفت: در آنجا عقیده بر آن است که آزادی افراد بدون هیچ قید و شرطی باید مهیا باشد حال آنکه به هرحال ما در اینجا در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و آزادی های ما در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجتماعی وقضایی تعریف می شود. چه اینکه حتی در همان جوامع که چنین ادعایی دارند نیز به خوبی مشخص است که آزادی بی حد و حصر وجود ندارد و منافع ملی، امنیت ملی و برخی خطوط قرمز وجود دارد.

جنتی با بیان اینکه ما در حقوق بشر اسلامی بر این باوریم که انبیا الهی بعنوان حاملان وحی بیش از همه به حقوق بشر حساسیت داشته و آن را در تعلیمات خود به بشر مد نظر قرار داده اند گفت: اساسا یکی از اصلی ترین تلاش های انبیا و ادیان الهی و از جمله اسلام در جهت تکامل معنوی انسان و رشد عقلانی و رسیدن او به همه حقوق مادی و معنوی خود در این دنیا به عنوان یک انسان مختار و آزاد بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر همواره نسبت به این موضوع یک سیاست دوگانه داشته اند و این روزها به مدد رشد فناوری های ارتباطی این دوگانگی عملکرد کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر کاملا مشهود است.

جنتی در خصوص مسائل داخلی با تفکیک بحث به دو حوزه تقنین و اجرا گفت: بدون شک ما کشوری هستیم که یکی از مترقی ترین قوانین اساسی را در منطقه و حتی در جهان داریم و قوانین خوبی نیز در حوزه های مختلف وضع شده است که از جهات گوناگون کمال یافته و مترقی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در مرحله اجرا گاهی دچار کج سلیقگی ها و نقص می شویم گفت: توسل به قانون و دقت در اجرا و اجتناب از شتاب زدگی و کج سلیقگی تا حد زیادی راه را برای هجمه های رسانه ای بیگانه می بندند و اگر در مواقعی واقعا قانونی نقص دارد یا نیاز به تغییر و بازنگری دارد باید این کار به موقع انجام گیرد.

جنتی با تبیین برخی از اصول مندرج در قانون اساسی و قانون مطبوعات و با تاکید براینکه در قانون اساسی بحث آزادی همراه با مسئولیت ها مورد تاکید قرار گرفته است گفت: در دولت یازدهم همه تلاش ها به کار گرفته شده تا از اعمال سلیقه های شخصی، سهل انگاری و دخالت های دولتی کاسته شود و کارها به سرعت انجام شده و حتی برخی از مسئولیت ها به خود صاحبان صنف فرهنگی، هنری و رسانه ای واگذار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رد اتهاماتی که در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است گفت: هم اکنون در حدود 6600 عنوان نشریه مکتوب و الکترونیکی در کشور مجوز فعالیت دارند که فقط در طول همین یکسال گذشته و در طول دولت یازدهم 1300 عنوان نشریه اعم از مکتوب و الکترونیک مجوز گرفته اند.

وی کم شدن قابل توجه توقیف مطبوعات در یکسال گذشته از دولت تدبیر و امید را نسبت به دوره های مشابه ، یکی دیگر از نشانه ها برای نادرستی ادعاهای بان کی مون دانسته و گفت: ما رفتار خود را براساس خوشایند هیچ شخص یا کشوری تنظیم نمی کنیم و صرفا براساس قوانین عمل می کنیم و همین توسل به قانون در یک سال گذشته دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است که یکی از آنها افزایش مجوزها، کم شدن دخالت های دولتی و کم شدن تعداد روزنامه ها یا نشریه های توقیف شده بوده است.