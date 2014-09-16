به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست سرمایه گذاری و توسعه با اشاره به اینکه توسعه هر منطقه نیاز به برنامه ریزی دارد، عنوان کرد: ظرفیتهای هر منطقه باید برای توسعه آن منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: توسعه هر منطقه باید بر اساس تجربه ها و به صورت علمی صورت گیرد زیرا اگر توسعه بر اساس علم مورد توجه قرار گیرد آینده روشنی خواهد داشت.

وی ادامه داد: مسائل سیاسی نباید در پروژه های توسعه ای دخالت داشته باشد و پروژه هایی که برای توسعه یک منطقه در نظر گرفته می شود باید به گونه صحیح برنامه ریزی شود تا اجرای پروژه ها دچار مشکل نشود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری استانی پر ظرفیت و پر پتانسیل است، ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل به یکی از استانهای توسعه یافته کشور را دارد.

محسن رضایی بیان کرد: باید پتانسیل های این استان به خوبی شناسایی شود و به طور صحیح و با برنامه ریزی درست مورد توجه قرار گیرد.

توسعه در استان چهارمحال و بختیاری باید مطابق با ظرفیت ها و فرهنگ جامعه باشد

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری دارای محققان و نخبگان علمی بسیاری است و دارای ظرفیتهای بالای توسعه است که باید از این ظرفیتها به نحوه صحیح در مسیر توسعه این استان استفاده شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همجواری با دو استان بزرگ و صنعتی خوزستان و اصفهان را یکی از امتیازهای این استان برشمرد و تاکید کرد: داشتن منابع آب فراوان، جاذبه های گردشگری، آب و هوای مناسب برای کشاورزی و باغات و... را از دیگر امتیاز ها و ویژگی های این استان بر شمرد که زمینه توسعه را دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: توسعه در استان چهارمحال و بختیاری باید مطابق با ظرفیت ها و فرهنگ جامعه و ظرفیت ها و پتانسیل ها باشد.

یکی از مشکلات مهم در کشور کمبود آب و خشکسالی است

وی اظهار داشت: باید در حوزه های مختلف برای توسعه استان برنامه ریزی صورت گیرد و استان را به استانی توسعه یافته تبدیل کنیم.

محسن رضایی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم در کشور کمبود آب و خشکسالی است، اظهار داشت: کمبود منابع آب در کشور و کم شدن بارش ها به یک بحران در کشور تبدیل شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمار ها نشان می دهد هم اکنون بسیاری از منابع آب های کشور از دست رفته است.

وی فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب را یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و بیان کرد: باید در این رستا اقدامات قابل توجه انجام شود.