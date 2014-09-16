به گزارش خبرنگار مهر، دفتر منطقه ای خبرگزاری ایسنا در البرز امروز و با حضور مسئولان استانی و جمعی از اصحاب رسانه در البرز افتتاح شد.

احمد فیروزی معاون جهاد دانشگاهی واحد البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خبرگزاری ایسنا در منطقه کرج و شهرهای تابعه، فعالیت خود را از سال 1378 در قالب دفتر خبری آغاز کرد و اکنون با توجه به شکل گیری استان البرز، به منطقه خبری ارتقاء یافته یافت، اظهار داشت: منطقه خبری خبرگزاری ایسنا علاوه بر استان البرز، غرب استان تهران را نیز تحت پوشش خبری خود دارد.



این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: محور فعالیت ایسنا از ابتدای تاسیس تا حال حاضر ایفای نقش دانشگاهیان در توسعه فضای رسانه ای کشور و ارتقای آگاهی های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و صنفی با نگاهی دانشگاهی و دانشجویی و شکل گیری حلقه واسط بین مسئولان، نخبگان و مردم بوده است.

اطلاع رسانی مفید و امید بخش سرلوحه کار در خبرگزاری ایسنا است

وی نگاه تحلیلی و آسیب شناسانه به مسائل ایران و جهان، پرهیز از افراط و تفریط، توجه به مخاطب و ایجاد اعتماد پایدار بین رسانه و مخاطب، و همچنین صداقت و امانت داری در انتشار اخبار را از ویژگی های این خبرگزاری عنوان کرد و افزود: پرهیز از ایجاد تنش های آسیب زا در افکار عمومی، و بازنمایی همه جانبه و بی طرفانه اندیشه ها و افکار در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف، سیاستها و اولویت های خبرگزاری دانشجویان ایران است.



در ادامه مراسم سعید پورعلی مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به اینکه خبرگزاری ایسنا باید به رسالت خود بنا به فرموده مقام معظم رهبری، اطلاع رسانی مفید و امید بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد و به این اصول پایبند باشد.



پورعلی اذعان داشت: رسانه ها نقش اساسی در امنیت کشور دارند باید در انعکاس اخبار به گونه ای عمل کنند که مردم به صورت واقعی احساس امنیت کنند چرا که رسانه ها باید ترسیم کننده نیازها و مشکلات مخاطبان به مسئولان حوزهای مختلف برای پیگیر و رفع این مسائل باشند.

باید از دولت حمایت کنیم

مدیرعامل خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در همان ابتدای تاسیس خبرگزاری مقام معظم رهبری با ارسال پیامی خط مشی این رسانه را در سه وجه انعکاس اخبار خوب، مفید و امیدبخش ترسیم کردند، یادآور شد: این خط مشی برای دانشجویانی که در آن زمان بدون هیچ پیشینه و سابقه ای شروع به کار کردند، به راهکار تبدیل شده است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی شاخص های منافع ملی تقویت احساس آرامش و امنیت در جامعه است، گفت: باید بتوانیم از دولت برآمده از رای ملت حمایت کنیم، از مواضع حساس دولت در توافق هسته ای همان طور که مقام معظم رهبری حمایت کردند پشتیبانی کرده و فضای گفتگو و تحمل نظر مخالف را در جامعه بالا ببریم.



در ادامه مراسم افتتاح دفتر منطقه ای خبرگزاری ایسنا در البرز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اظهار داشت: اطلاع رسانی و خبر نویسی در این استان البرز روند رو به رشدی دارد.



سید موسی حسینی کاشانی در این باره و با توجه به ویژگی های خاص استان و همچنین حساسیت های موجود، تاکید کرد: اصحاب رسانه در درج اخبار و اطلاع رسانی باید دقت بالایی داشته باشند و خبرنگاران باید به دور از حاشیه ها به رسالت خبری خود جامه عمل بپوشانند و اخبار را صحیح، دقیق و متناسب با واقعیت منعکس کند.