به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی‌پورمطلق ظهر یکشنبه در جلسه مشترک بانک‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال در استان اظهار کرد: به موجب بند(ز) تبصره 11 قانون بودجه سال 93 باید حداقل 25 درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که حداقل 40 درصد سهام آنها متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش کشاورزی اختصاص یابد.

وی گفت: بین سال‌های 85 تا 88 حدود سه هزار و 761 طرح بخش کشاورزی به مبلغ 80 میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند.

ولی‌پورمطلق با بیان اینکه در سال 89 از محل هدفمندی یارانه‌ها هشت میلیارد و 800 میلیون تومان به 894 مورد از طرح‌های کشاورزی تسهیلات پرداخت شده، افزود: نتیجه این امر کاهش مصرف سوخت از 85 به 45 لیتر سوخت بوده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال 91 افزود: در سال 91 از محل تسهیلات طرح توسعه بخش کشاورزی 211 میلیارد تومان با نرخ سود هفت درصد برای 9 هزار و 760 طرح کشاورزی اختصاص یافته است.

اختصاص 16 میلیارد تومان اعتبار خرید ماشین‌آلات کشاورزی در سال گذشته

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال 92 نیز از محل صندوق توسعه ملی 36 میلیارد تومان برای طرح‌های بخش کشاورزی پرداخت شده است.

ولی‌پورمطلق به مجموع طرح‌های دریافت تسهیلات از سال 90 تا کنون اشاره کرد و گفت: طی این مدت به یک‌هزار و 567 فقره طرح کشاورزی تسهیلات اعطایی پرداخت شده است.

وی به اختصاص 16 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از محل این تسهیلات تاکنون 113 تراکتور متوسط، 21 تراکتور نیمه‌سنگین، پنج دستگاه کمباین و 588 فقره ادوات کشاورزی خریداری شده است.

وجود 40 میلیارد تومان اعتبار در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مجموع 78 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی کمک کرده است.

ولی‌پورمطلق با بیان اینکه شعب صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سه استان تهران، سمنان و خراسان جنوبی فعال است، افزود: خراسان جنوبی جزو سه استانی است که شعب صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در تمامی شهرستان‌های آن فعال است.

وی یادآور شد: در حال حاضر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به 40 میلیارد تومان منابع تجهیز شده است.