به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی به حذف تمام سهمیه های حج به استثنای سهمیه جامعه ایثارگری اشاره کرد و گفت: از سال گذشته در شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری همه سهمیه های نهادها و ارگان ها برای اعزام به حج تمتع به استثنای سهمیه خانواده شهدا، جانبازان وایثارگران نخبه که نقش موثر و سهم عمده ای در به بار نشستن آرمان های نظام داشته اند، قطع شده است.

وی گفت: این موضوع تصمیم خوب ولی سختی بود. به هرحال سالیان سال، سازمان ها، وزارتخانه ها و سایر مراکز برای این سهیه برنامه داشته اند و با حذف آن مقاومت هایی نیز صورت گرفت، ولی امسال این موضوع جا افتاده است. مجموعه سازمان حج و زیارت علاوه بر کاروان های عمومی، امسال شامل کاروان ویژه جانبازان و یک کاروان خانواده های شهدا و ایثارگران نخبه از سراسر کشور است.

اوحدی با اشاره به اینکه مردم و نظام این حرکت سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری را تایید کردند گفت: اگر امروز آسایش، امنیت و قدرتی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد مرهون و مدیون شهدا و جامعه ایثارگری است و مردم این موضوع را به خوبی می دانند و حذف سایر سهمیه ها موجبات خرسندی مردم را فراهم کرد.

رییس سازمان حج و زیارت گفت: سازمان حج همه ساله سهمیه مورد نظر را به بنیاد ابلاغ کرده و ایثارگران بر اساس ترکیب کاروانی بنیاد به حج اعزام می شوند. همچنین خانواده های شهدای شهرستان ها نیر در دل سایر کاروان ها اعزام می شوند.

وی با اشاره به پررنگ و موثر بودن نقش ایران در منطقه گفت: کشورهای غربی و آمریکا هرچند با اکراه بیان می کنند اما می دانند حضور ایران در دنیا و منطقه بسیار موثر بوده و جایگاه ویژه ای برایش ترسیم کرده اند. همه اینها به برکت جانبازان و خانواده های شهدا و فرزندان فداکار این مرز و بوم است که جان خود را تقدیم کرده اند.

اوحدی که خود نیز سال ها در اسارت زندان های بعث و از جامعه ایثارگری بوده، گفت: ایثارگران که صفحات زرینی را در تاریخ انقلاب ورق زده اند، ولی نعمتان برحق جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی حضور جامعه ایثارگری را الگوی همه حجاج دانسته و افزود: این عزیزان سندهای عینی و زنده ایثار و گذشت هستند. به عنوان مثال جانبازی که روی ویلچیر نشسته و دست، چشم، پا یا هر عضوی از وجود خود را از دست داده است، در نگاه سایر حجاج کشورهای دیگر، یک سند زنده از دوران دفاع مقدس است و مخاطب اینها را به عنوان سفیران معنوی انقلاب و مردان ایثار و شهادت می بینند. از دیگر سو حضور این عزیزان و خانواده معزز شهدا به عنوان الگوهای رفتاری در این سفر معنوی برای سایر حجاج کشورمان نیز قابل اهمیت است.

اوحدی از استقبال ویژه از کاروان جانبازان خبر داد و گفت: در زمان وورد جانبازان به کشور عربستان، معاون حج و زیارت این کشور شخصا در فرودگاه حاضر شد و از این عزیزان استقبال کرد و در یک تشریفات ویژه با اهدای گل و هدیه به جانبازان که بیانگر احترام به هویت، شخصیت و جایگاه ایشان است از آنها استقبال کرد. این نشان می دهد که کشورهای مسلمان ولو با اختلاف عقیده در برابر این همه ایثار و گذشت، سر خشوع و خضوع ساییده اند.

رییس سازمان حج و زیارت ابراز امیدواری کرد: ان شا الله مجموعه همکاران ما در حج و زیارت بتوانند به نحو شایسته در خدمت حجاج شاهد و ایثارگر باشند و کمک کنند تا این حجاج، در کنار این حضور حماسی اعمال معنوی را به بهترین شکل به جا بیاورند .به هرحال امیدوارم همه ما بتوانیم خادمان خوب این کاروان ها باشیم.

اوحدی با تاکید بر مراقبت ویژه از کاروان حجاج جامعه ایثارگری و بویژه جانبازان گفت: جانبازان از نظر پزشکی و مراقبتی و نوع تغذیه ملاحظاتی نیاز دارند که به همین منظور امکانات و شرایط به بهترین شکل برای آنان فراهم شده و سرویس های خاص در دو هتل برای این کاروان ها در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان حج و زیارت با تشکر از حضور موثر اصحاب رسانه در پوشش خبری مناسک حج گفت: اصحاب رسانه باید این حالات واقعی که بیانگر رسیدن به مدارج بالای عرفان و اوج گذشت و ایثار در این عزیزان و خانواده ایثارگری است را به تصویر بکشند.