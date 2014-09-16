به گزارش خبرگزاری مهر، در چهار روز آینده رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، والیبال قهرمانی جهان، لیگ برتر ایران و بازی های آسیایی به صورت زنده از شبکه های سوم و ورزش پخش خواهد شد.

سه‌شنبه 25 شهریور

ليگ قهرمانان اروپا گروه D : دورتموند - آرسنال

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



ليگ قهرمانان اروپا گروه B : رئال مادريد - بازل

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15



چهارشنبه 26 شهریور

واليبال قهرماني جهان : ايران - آلمان

زنده از شبکه سه، ساعت : 22:55



ليگ قهرمانان اروپا گروه G : چلسي - شالكه04

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15



ليگ قهرمانان اروپا گروه E : بايرن‎مونيخ - منچسترسيتي

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



پنج‌شنبه 27 شهریور

مقدماتي مسابقات آسيايي اينچئون : ايران - قرقيزستان

زنده از شبکه سه، ساعت : 12:30



هفته 9 جام خليج فارس : راه‌آهن - پرسپوليس

زنده از شبکه سه، ساعت : 18:30



هفته 9 جام خليج فارس : استقلال خوزستان - تراکتورسازي

زنده از شبکه شما، ساعت : 18:40



واليبال قهرماني جهان : ايران - فرانسه

زنده از شبکه سه، ساعت : 22:55



جمعه 28 شهریور

هفته 9 جام خليج فارس : گسترش فولاد - ذوب آهن

رنده از شبکه شما، ساعت : 17:00



هفته 9 جام خليج فارس : استقلال - فولاد

زنده از شبکه سه، ساعت : 18:30