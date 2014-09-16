به گزارش خبرگزاری مهر، در چهار روز آینده رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، والیبال قهرمانی جهان، لیگ برتر ایران و بازی های آسیایی به صورت زنده از شبکه های سوم و ورزش پخش خواهد شد.
سهشنبه 25 شهریور
ليگ قهرمانان اروپا گروه D : دورتموند - آرسنال
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15
ليگ قهرمانان اروپا گروه B : رئال مادريد - بازل
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15
چهارشنبه 26 شهریور
واليبال قهرماني جهان : ايران - آلمان
زنده از شبکه سه، ساعت : 22:55
ليگ قهرمانان اروپا گروه G : چلسي - شالكه04
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15
ليگ قهرمانان اروپا گروه E : بايرنمونيخ - منچسترسيتي
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15
پنجشنبه 27 شهریور
مقدماتي مسابقات آسيايي اينچئون : ايران - قرقيزستان
زنده از شبکه سه، ساعت : 12:30
هفته 9 جام خليج فارس : راهآهن - پرسپوليس
زنده از شبکه سه، ساعت : 18:30
هفته 9 جام خليج فارس : استقلال خوزستان - تراکتورسازي
زنده از شبکه شما، ساعت : 18:40
واليبال قهرماني جهان : ايران - فرانسه
زنده از شبکه سه، ساعت : 22:55
جمعه 28 شهریور
هفته 9 جام خليج فارس : گسترش فولاد - ذوب آهن
رنده از شبکه شما، ساعت : 17:00
هفته 9 جام خليج فارس : استقلال - فولاد
زنده از شبکه سه، ساعت : 18:30
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