به گزارش خبرنگار مهر، طی شب گذشته و امروز دو تصادف رانندگی در جاده های استان کردستان روی داد که به دلیل وقوع این دو تصادف هفت نفر کشته و زخمی شدند.

در تصادف اول که در محور دیواندره به سقز روی داد به دلیل شدت تصادف در نهایت چهار نفر کشته و زخمی شدند.

در این حادثه رانندگی که ساعت پنج صبح امروز در کیلومتر 15 محور سقز – دیواندره این بین یک دستگاه سواری پژو با وانت سایپا روی داد، هر دو سرنشین پژو در دم جان باختند و دو نفر سرنشین وانت سایپا نیز مجروح شدند.

مصدومان اين حادثه توسط نيروهاي هلال احمردیواندره به بيمارستان امام خميني این شهر اعزام شدند.

بر اساس فرماندهی پلیس راه استان کردستان علت وقوع این حادثه توسط پليس راه سقز در دست بررسي است .

در تصادف دوم رانندگی، بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی سواری پیکان از گردنه ژالانه، سه سرنشین آن جان باختند.

در این حادثه سواری پیکان برای فرار از برخورد با موتور سیکلت متوقف شده در مسیر گردنه ژالانه، پس از انحراف، به ته دره سقوط می کند و تمام سرنشینان آن که از اعضای یک خانواده پاوه ای بودند از جمله یک کودک خردسال جان خود را از دست دادند.

گردنه ژالانه در مسیر اصلی شهر اورامان و روستاهای تابعه آن قرار دارد که به دلیل نداشتن حفاظ، گاردریل و علائم رانندگی هر ساله تعداد زیادی از مسافران مسیر را به کام مرگ می کشاند.