به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان زاهدان و دهیاران برگزار شد اهداف و نحوه طرح سرشماری عمومی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اداری و مالی فرمانداری شهرستان زاهدان در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع سرشماری و اهداف آن اظهار داشت: سرشماری کشاورزی نقش محوری و پایه ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی هر کشور ایفا می کند.

عباس آزادی بیان داشت: باید با اطلاع رسانی و اعتماد سازی گسترده بسترهای مناسب را برای توسعه کشور و ارتقای فرهنگ آماری جامعه ایجاد کرد.

وی با تاکید بر نقش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در راهنمایی و همکاری مردم با ماموران آمار گیر بیان داشت: در این سرشماری اطلاعاتی چون سطح زمین های کشاورزی، باغ ها، ماشین آلات کشاورزی و گلخانه ها از کشاورزان و بهره برداران دریافت و ثبت می شود.

وی بیان داشت: طرح سرشماری عمومی کشاورزی1393 در تاریخ پنجم مهر ماه آغاز و تا هجدهم مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

آزادی افزود: در این طرح برای نخستین بار اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تبلت و سامانه الکترونیکی جمع آوری می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح هر 10 سال یک بار انجام می شود هدف از اجرای آن را دریافت آخرین اطلاعات کشاورزان و تقویت زیرساخت های این بخش عنوان کرد.

وی سرشماری عمومی کشاورزی را یکی از راه‌های شناسایی ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی و عامل مهم در برنامه ریزی در سطح کلان کشور عنوان کرد.