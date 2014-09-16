به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر سه شنبه در مراسم معرفی خود به عنوان معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه خدا را شاکرم که بعد از هشت سال توفیق فعالیت در این حوزه را مجدد پیدا کرده ام اظهار داشت: استان لرستان نیاز به تلاش فراوان برای توسعه دارد.

وی با اشاره به عقب ماندگیهای لرستان در حوزه های مختلف عنوان کرد: این امر ضرورت تلاش مضاعف با تدبیر و برنامه ریزی در استان را روشن می کند.

معاون جدید امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری گفت: برای رونق اقتصاد در استان لرستان باید زیرساختهای لازم در حوزه های مختلف فراهم شود.

اصلانی با بیان اینکه در حال حاضر زیرساختهای لازم از جمله زمین، نیروی انسانی و سرمایه گذاری در استان وجود دارد افزود: هم اکنون حلقه مفقوده در لرستان مدیریت و استفاده بهینه از نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه مدیریت در سایه کارآمدی، فرهنگسازی و برنامه ریزی تحقق می یابد افزود: در این راستا باید اهتمام لازم در زمینه ترویج فرهنگ کار و تلاش در استان صورت گیرد.

معاون جدید امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اگر این فرهنگ در استان نهادینه نشود چرخ اقتصاد استان به گردش در نخواهد آمد افزود: استان لرستان در زمینه میل به انجام کار اضافه در رده 27 ام کشور قرار دارد و این امر نشان می دهد که مردم تمایلی به انجام کار اضافی ندارند که باید فرهنگ تلاش و کوشش در استان تقویت شود چرا که در غیر اینصورت کار پیش نخواهد رفت.

اصلانی با تاکید بر اینکه تبیین این فرهنگ وظیفه همگان به خصوص مدیران، نخبگان، رسانه ها و صدا وسیما است عنوان کرد: اعتقاد من نظم، برنامه ریزی، استفاده بهینه از امکانات و اعتبارات است.

وی با تاکید بر اینکه بهبود کیفیت پروژه های عمرانی یکی از اولویتهای من خواهد بود افزود: بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی قابل قبول نیست که پروژه ها با کیفیت نامناسب و حتی در حد متوسط اجرایی شوند.

معاون جدید امور عمرانی استاندار لرستان تاکید کرد: کمیت پروژه ها بدون توجه به کیفیت آنها ارزشی ندارد.

اصلانی از پیمانکاران به عنوان یکی از عوامل شکل گیری پروژه های عمرانی یاد کرد و گفت: پیمانکاران عناصر کارآفرین هستند ولی متاسفانه کلمه پیمانکار هنوز در جامعه ما به خوبی جا نیافتاده است.

وی با بیان اینکه پیمانکارانی وجود دارند که با سالها تجربه اندوخته و سرمایه خود را برای اجرای پروژه ها به میدان می آورند گفت: این در حالیست که بالاترین حد سود آنها در اجرای پروژه ها زیر 30 درصد است و این امر در صورتی تحقق می یابد که اعتبارات به موقع تامین شوند.

معاون جدید امور عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: البته در این زمینه کسانی نیز هستند که به ناحق به این حوزه ورود پیدا کرده اند که باید پالایش لازم در این زمینه صورت گیرد و رتبه پیمانکاران متخلف در این حوزه حذف یا تعدیل شود.

اصلانی همچنین بر ضرورت تکریم از سرمایه گذران تاکید کرد و افزود: اگر این امر تحقق نیابد اتفاقی در حوزه سرمایه گذاری لرستان صورت نخواهد گرفت و در این راستا ایجاد امینت، زیرساختهای لازم و همچنین تکریم سرمایه گذاران یکی از ضرورت ها در استان است.