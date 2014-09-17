به گزارش خبرنگار مهر، «کاغذ خروس نشان» اولین فیلم بلند سینمایی مریم میلانی به شمار می رود که در سال 91 توانست جایزه صلح جشنواره فیلم کودک شیکاگو را از آن خود کند.

میلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که این فیلم در بخش بین‌الملل چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد پذیرفته شده است، گفت: هرچند این فیلم سینمایی نزدیک به 3 سال است که از ساخت آن می گذرد، اما طی این مدت شرایط مناسبی برای اکران آن فراهم نشد.

وی ادامه داد: بعد از برنامه ریزی های انجام شده «کاغذ خروس نشان» از 17 مهر ماه سال جاری و با همکاری شرکت پخش نیمروز فیلم در سینماهای کشور اکران شود. افتتاحیه این فیلم همزمان با روز جهانی کودک و در روز 16 مهر ماه در فرهنگسرای نیاوران و با حمایت سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به حضور «کاغذخروش نشان» در جشنواره فیلم رشد، توضیح داد: جشنواره فیلم رشد سابقه بسیار طولانی نسبت به بسیاری از جشنواره های بین المللی دارد و با توجه به اینکه هیچ فیلمی توسط نهاد برگزارکننده این جشنواره تولید نمی شود، به همین دلیل هیچ فیلمی هم از سوی جشنواره رشد حمایت نمی شود، همین مساله می تواند بهترین نوع داوری را به نمایش گذارد.

میلانی با بیان اینکه «کاغذ خروس نشان» داستان 3 کودک را روایت می کند که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود تلاش می کنند، بیان کرد: سینمای کودک در سینمای امروز ایران یا برای سرگرمی کودکان ساخته می شود و یا مصائب آنها را به تصویر می کشد که البته به تصویر کشیدن مصائب و مشکلات کودکان نمی تواند به عنوان یک فیلم برای کودک و نوجوان به شمار آید و فیلم هایی هم که جزو فیلم های سرگرم‌کننده کودک و نوجوان به شمار می رود تنها جنبه سرگرمی دارند و کودک و نوجوان با دیدن آنها برداشت آموزشی ندارد.

وی ادامه داد: من در «کاغذ خروش نشان» سعی کردم فضایی را به تصویر بکشم که بچه ها بتوانند هویت واقعی خود را پیدا کنند و برای ارتقای جریان تربیت روانی آنها مفید باشد.

میلانی در پایان گفت: در حال حاضر به دنبال نگارش یک فیلمنامه با موضوع کودک و نوجوان هستم که با توجه به نوع داستان فیلم قرار است از تعدادی از کودکان سراسر دنیا برای بازی در این فیلم سینمایی استفاده کنم.