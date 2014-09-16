به گزارش خبرنگار مهر، آزموده اردلان ظهر سه شنبه در جلسه راه اندازی خانه هنرمندان سنندج اظهار داشت: خانه هنرمندان تشکلی غیر دولتی است که در راستای اعتلا فرهنگ و هنر هر منطقه گام بر می دارد و انتظار می رود که زمینه برای ایجاد خانه های هنرمندان در سراسر کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی خانه هنرمندان ایران افزود: تلاش برای ارتقا و خلق آثار هنری برتر، برقراری ارتباط مستمر با هنرمندان و جلب مشارکت اعضا و نیز تلاش برای برقراری ارتباط میان هنرمندان و مسئولان از اهداف راه اندازی خانه هنرمندان است.

معاون هنری خانه هنرمندان ایران بیان کرد: تلاش برای افزایش دانایی هنری مخاطبان، ارائه مشاوره به مراجع دولتی و خصوصی و حمایت فرهنگی از مؤسسات مختلف هنرمندان تحت پوشش استان از دیگر اهداف راه ‌اندازی این خانه است.

اردلان یادآور شد: تنگ ‌نظری و منافع شخصی سمی برای این تشکل ها به شمار می‌ رود و باعث تجزیه شدن آنها و به زیان منافع مردم و جامعه است و به همین دلیل باید در این زمینه با دقت و حساسیت ویژه مسائل در دستور کار قرار کرفته و ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: با راه‌ اندازی این خانه سنندج به عنوان قطب فرهنگی کردهای ایران و کشورهای پیرامون جایگاه خود را تثبیت می کند و می توان با استفاده از مرزهای مشترک فرهنگ اصیل کردی را به دیگر کشورهای همسایه معرفی کرد.

معاون هنری خانه هنرمندان ایران گفت: کردستان با توجه به ظرفیت های هنری و فرهنگی که دارد به عنوان دومین استانی که خانه هنرمندان در آن راه اندازی می شود انتخاب شده و استفاده از این فرصت در راستای توسعه فرهنگ و هنر کردستان ضروری است.

اردلان اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی باید با برنامه ریزی مناسب از تمامی ظرفیت های استان بهره ببرند تا بسترهای توسعه و شکوفایی فراهم شود.

وی افزود: استفاده از بناهای تاریخی در بخش فرهنگ و هنر می تواند این حوزه را به تعالی برساند و بسترهای جذب آحاد مختلف جامعه را به فرهنگ و هنر فراهم کند.

معاون هنری خانه هنرمندان ایران در پایان سخنان خود در این جلسه بیان کرد: همچنین این حرکت می تواند گامی موثر در راستای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بی شمار استان کردستان باشد.